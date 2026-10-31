Velký výprodej herního příslušenství Alze přináší slevy až 49 %

Herní značka Rapture, která patří pod e-shop Alza.cz, se zaměřuje na periferie a vybavení pro hráče s důrazem na kvalitní zpracování, moderní technologie a dostupnost. V aktuální slevové akci lze pořídit kompletní vybavení herního koutku od mechanických klávesnic a ultralehkých myší s hořčíkovým tělem až po rychlé monitory a ergonomické herní židle. Vybrané produkty jsou nyní dostupné s výrazným cenovým zvýhodněním, které u některých položek dosahuje téměř poloviny původní hodnoty.
Herní klávesnice
Základem každé herní sestavy je spolehlivá klávesnice s rychlou odezvou. V nabídce značky Rapture nechybí modely s klasickými mechanickými spínači Outemu či tichými Gateron Silent Red, ani pokročilé 75% klávesnice s magnetickými spínači pro okamžitou registraci stisku. Všechny uvedené modely disponují českou a slovenskou lokalizací znaků.
- Rapture X-RAY Outemu Red černá – CZ/SK (-29 %)
- Rapture X-RAY Outemu Red bílá – CZ/SK (-29 %)
- Rapture X-RAY Outemu Blue černá – CZ/SK (-29 %)
- Rapture CHARLIE V2 ULTIMATE, Gateron Silent Red, černá – CZ/SK (-44 %)
- Rapture VICTOR HE, Kailh Mistral, černá – CZ/SK (-44 %)
- Rapture ECHO HE, Gateron EF KA-02 Magnetic Pro, černá – CZ/SK (-29 %)
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Herní myši a podložky
Přesný pohyb kurzoru zajišťují drátové i bezdrátové herní myši vybavené kvalitními optickými senzory, včetně špičkového PixArt PAW 3950 s rozlišením až 30 000 DPI a odlehčenou konstrukcí s prvky z hořčíku. Pro maximální skluz a stabilitu na stole nabídku doplňují herní podložky různých rozměrů i variant s integrovaným RGB podsvícením.
- Rapture COBRA STEALTH černá (-28 %)
- Rapture VENOM V2, černá (-40 %)
- Rapture COBRA černá (-28 %)
- Rapture ASPIS černá (-20 %)
- Rapture BANSHEE Wireless, černá (-29 %)
- Rapture WRAITH ULTIMATE, černá (-29 %)
- Rapture RESPAWN 3XL šedá (-24 %)
- Rapture RESPAWN GLOW 2.0 XL černá (-18 %)
- Rapture RESPAWN PRO SPEED XXL černá (-20 %)
- Rapture RESPAWN M oranžová (-33 %)
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Herní monitory a držáky
Plynulý obraz bez trhání přinášejí herní monitory s Fast IPS a Fast VA panely, které disponují vysokou obnovovací frekvencí až 240 Hz nebo jemným 4K rozlišením. Lepší ergonomii a úsporu místa na pracovním stole pak zajistí kloubové držáky s plynovou pružinou určené pro jednu či dvě obrazovky s úhlopříčkou až 57 palců.
- 23,8″ Rapture VIDE 24IFF240 (-12 %)
- 27″ Rapture VIDE 27IFF240 (-11 %)
- 31,5″ Rapture VIDE 32VFU160 (-10 %)
- 27″ Rapture OPUS 27IFF144 (-13 %)
- Rapture BLACKOUT SXL II oranžový (-19 %)
- Rapture BLACKOUT DXL II oranžový (-19 %)
- Rapture NEBULA DX černý (-18 %)
- Rapture OBLIVION SX bílý (-29 %)
- Rapture OBLIVION DX bílý (-30 %)
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Herní židle
Při dlouhém sezení u počítače je klíčová správná opora zad a celková ergonomie. Herní židle Rapture nabízejí promyšlenou konstrukci s bederními opěrkami, nastavitelnými prvky a u vybraných modelů také integrované RGB podsvícení pro dotvoření atmosféry v herním koutku.
- Rapture GALLEY černá (-49 %)
- Rapture BLAZE RGB černá (-29 %)
- Rapture BLITZ, černá (-19 %)
- Rapture HARBINGER, černá (-19 %)
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Další zajímavé výběry
Pro příznivce konzolového a mobilního hraní či závodních a sportovních titulů na PC jsou v akci také bezdrátové herní ovladače. Ergonomický gamepad Rapture CYPHER, černý (-20 %) nabízí plnou kompatibilitu s počítači, Nintendo Switch a PlayStation 3. Ještě širší možnosti připojení včetně systémů Android, iOS a konzole PlayStation 4 pak přináší model Rapture ZENITH, černý (-20 %).
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