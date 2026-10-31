Velký výprodej herního příslušenství Alze přináší slevy až 49 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 31. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Příslušenství
3 minuty čtení#Příslušenství
Velký výprodej herního příslušenství Alze přináší slevy až 49 %

Herní značka Rapture, která patří pod e-shop Alza.cz, se zaměřuje na periferie a vybavení pro hráče s důrazem na kvalitní zpracování, moderní technologie a dostupnost. V aktuální slevové akci lze pořídit kompletní vybavení herního koutku od mechanických klávesnic a ultralehkých myší s hořčíkovým tělem až po rychlé monitory a ergonomické herní židle. Vybrané produkty jsou nyní dostupné s výrazným cenovým zvýhodněním, které u některých položek dosahuje téměř poloviny původní hodnoty.

Herní klávesnice

Základem každé herní sestavy je spolehlivá klávesnice s rychlou odezvou. V nabídce značky Rapture nechybí modely s klasickými mechanickými spínači Outemu či tichými Gateron Silent Red, ani pokročilé 75% klávesnice s magnetickými spínači pro okamžitou registraci stisku. Všechny uvedené modely disponují českou a slovenskou lokalizací znaků.

Herní myši a podložky

Přesný pohyb kurzoru zajišťují drátové i bezdrátové herní myši vybavené kvalitními optickými senzory, včetně špičkového PixArt PAW 3950 s rozlišením až 30 000 DPI a odlehčenou konstrukcí s prvky z hořčíku. Pro maximální skluz a stabilitu na stole nabídku doplňují herní podložky různých rozměrů i variant s integrovaným RGB podsvícením.

Herní monitory a držáky

Plynulý obraz bez trhání přinášejí herní monitory s Fast IPS a Fast VA panely, které disponují vysokou obnovovací frekvencí až 240 Hz nebo jemným 4K rozlišením. Lepší ergonomii a úsporu místa na pracovním stole pak zajistí kloubové držáky s plynovou pružinou určené pro jednu či dvě obrazovky s úhlopříčkou až 57 palců.

Herní židle

Při dlouhém sezení u počítače je klíčová správná opora zad a celková ergonomie. Herní židle Rapture nabízejí promyšlenou konstrukci s bederními opěrkami, nastavitelnými prvky a u vybraných modelů také integrované RGB podsvícení pro dotvoření atmosféry v herním koutku.

Další zajímavé výběry

Pro příznivce konzolového a mobilního hraní či závodních a sportovních titulů na PC jsou v akci také bezdrátové herní ovladače. Ergonomický gamepad Rapture CYPHER, černý (-20 %) nabízí plnou kompatibilitu s počítači, Nintendo Switch a PlayStation 3. Ještě širší možnosti připojení včetně systémů Android, iOS a konzole PlayStation 4 pak přináší model Rapture ZENITH, černý (-20 %).

Kompletní nabídku zlevněného herního vybavení a tisíce dalších produktů s expresním doručením do AlzaBoxů najdete přímo na Alza.cz.

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