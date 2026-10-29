Instagram chce konkurovat YouTube, začíná testovat dlouhá videa na šířku

• 29. 10. 2026#Android
Instagram chce konkurovat YouTube, začíná testovat dlouhá videa na šířku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram si pohrává s významnou novinkou ve videoformátu. Doposud se zaměřoval pouze na formát krátkých videí Reels, ale nyní se objevují informace o tom, že začíná testovat nový formát pod názvem Features. Ten umožní publikovat delší videa na šířku.

Instagram chce propojit krátká a dlouhá videa

Šéf Instagramu Adam Mosseri přiznal, že se formátu dlouhých videí v rámci sociální platformy dlouhodobě bránil. Jeho obavy pramenily z toho, že by se Instagram změnil v čistě zábavní službu a oslabil svou původní roli sociální sítě, která má propojovat lidi. Dlouhá videa totiž podle něj mohou narušovat způsob uživatelských interakcí, respektive jejich počet, s ostatním obsahem, například fotografiemi, Reels nebo příspěvky, které si uživatelé navzájem posílají.

Instagram Features

Zdroj: The Verge

Obavy, jak se ale zdá pominuly, a sociální síť by brzy mohla přinést způsob, jak toto dilema vyřešit. Tvůrci by tak například mohli zveřejnit celý podcast nebo jiný video obsah a následně z něj vytvořit kratší úryvky speciálně pro formát Reels. Tyto Reels by pak diváky zpětně přesměrovaly na původní delší video.

Instagram už nový formát Features začal v omezené míře testovat ve Spojených státech a také v Brazílii. Současně se testují další funkce, například propojování krátkých ukázek s delšími videi, vytváření sérií Reels nebo snadnější objevování živých přenosů.

Zdroj: theverge.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec Android Auto pro starší mobily! 🚗 Siri v EU v nedohlednu a drahé Gemini 🤖

Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?

Načítání ankety...

Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
PanzerGlass 2026 Vánoce

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim