OpenAI představuje GPT-6.1 Terra. Nový model je rychlejší, přesnější a o 50 % levnější

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI oznámilo rozšíření rodiny modelů GPT-6 o novinku GPT-6.1 Terra, která má nahradit dosavadní model GPT-5.6 Terra. Nový model má vylepšit především rychlost, práci s počítačem a vizuální analýzu. Podle společnosti přináší GPT-5.6 Terra výrazně lepší výsledky ruku v ruce s nižšími náklady a mohl by se stát zajímavou volbou pro automatizaci každodenních pracovních úkolů.
GPT-6.1 Terra zvládne více za méně peněz
V nabídce modelů OpenAI Terra představuje střední třídu, která kombinuje výpočetní výkon a dostupnější cenu. Nová generace dokáže například generovat dokumenty, technické výkresy, vyplňovat formuláře nebo upravovat videa. Výrazně se zlepšila také v ovládání počítače a práci s aplikacemi. Podle interních testů OpenAI dosahuje GPT-6.1 Terra v některých úlohách srovnatelných výsledků jako výkonnější GPT-6 Astra, ovšem s výrazně nižšími náklady. V testu Agents’ Last Exam dokonce zvládá úkoly více než třikrát rychleji než GPT-6 Astra a GPT-6.1 Sol.
OpenAI se zaměřilo u nového modelu také na zlepšení přesnosti při uvažování a následným odpovědím. Chybovost při nízké úrovni uvažování klesla z 53,6 % na 16,7 %. Při maximálním úsilí dosahuje nový model chybovosti pouhých 4,3 %. Samozřejmě se jedná o syntetické testy, které nereflektují reálné použití. Pokrok se odehrál také v oblasti programování. V benchmarku Terminal-Bench 4.0 zvládl nový model 50,3 % úloh oproti 21,5 % u předchozí generace.
Velkou výhodou GPT-6.1 Terra je cena. OpenAI snížila náklady na využívání modelu prostřednictvím API o 50 % oproti GPT-5.6 Terra. Za milion vstupních tokenů zaplatí vývojáři 1 dolar, za milion výstupních tokenů 5 dolarů. Model je nyní dostupný v ChatGPT Work a Codex pro předplatná Plus, Pro, Enterprise a Edu. Vývojáři jej mohou využívat také prostřednictvím API.
Zdroje: 9to5mac.com, openai.com
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