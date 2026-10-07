Neomezeně od 249 Kč měsíčně ukazují cestu bez smluvních sankcí

Český telekomunikační trh se dlouhodobě potýká s rigidními pravidly v podobě víceletých smluv a složitých podmínek při předčasném odchodu. Pro řadu uživatelů proto představuje zásadní prioritu možnost flexibilního provozu, kdy poskytovatel negarantuje výhodnou cenu výměnou za fixaci na 24 měsíců, ale nabízí ji jako otevřený standard. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. staví své mobilní portfolio na principu naprosté smluvní volnosti a degresivního ceníku, který zlevňuje neomezené služby s rostoucím počtem aktivních čísel.
Provoz bez časových závazků a bezplatná změna operátora
Základním pilířem představeného řešení je měsíční zúčtovací model. Uživatelé nejsou svázáni žádnou smlouvou na dobu určitou, což jim dává plnou kontrolu nad telekomunikačními výdaji. Parametry tarifu lze operativně měnit podle aktuální datové spotřeby nebo využívání služeb kdykoliv bez penalizací zcela ukončit.
Změna poskytovatele se obejde bez skrytých administrativních poplatků, přičemž přenesení stávajícího telefonního čísla zajišťuje operátor kompletně zdarma. Mobilní tarify fungují jako autonomní služba a jejich sjednání není podmíněno odběrem pevného internetu ani jiných produktů. Jako doplňkový bonus je k dispozici televizní služba NejPřipojení TV na půl roku za 1 Kč měsíčně. Schválení objednávky podléhá standardnímu ověření bezdlužnosti v registru SOLUS.
Přehled stálých tarifů pro jednotlivce
Portfolio přímo reflektuje reálnou spotřebu dat a je rozděleno do tří úrovní. Všechny varianty bez výjimky garantují neomezené volání do všech tuzemských mobilních i pevných sítí:
- Základní varianta
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Účtování SMS zpráv: 1,51 Kč za zprávu
- Objem mobilních dat: 1 GB dat
- Měsíční poplatek: 249 Kč
- Vyvážená varianta
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
- Objem mobilních dat: 5 GB dat
- Měsíční poplatek: 395 Kč
- Plně neomezená varianta
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
- Objem mobilních dat: Neomezená data
- Měsíční poplatek: 496 Kč
Množstevní model: Progresivní zlevňování pro více SIM karet
Zatímco jednotlivec získá plně neomezený tarif za 496 Kč měsíčně, rodiny, domácnosti nebo menší firemní kolektivy mohou dosáhnout výrazně nižší jednotkové ceny. Při sloučení více telefonních čísel pod jeden zákaznický účet se aktivuje degresivní slevový model pro neomezený tarif (volání, SMS i data):
Skupinové slevy pro neomezený tarif (volání, SMS i data)
- 2x SIM karta: 475 Kč měsíčně za jednu kartu
- 3x SIM karta: 447 Kč měsíčně za jednu kartu
- 4x SIM karta: 420 Kč měsíčně za jednu kartu
- 5x SIM karta: 419 Kč měsíčně za jednu kartu
- 6x SIM karta: 392 Kč měsíčně za jednu kartu
Při plném obsazení šesti SIM karet klesá měsíční náklad na 392 Kč za každé telefonní číslo s neomezeným provozem, a to bez nutnosti uzavírat složité korporátní rámcové smlouvy.
Kompletní specifikaci nabídky, interaktivní kalkulátor množstevních slev a zabezpečený objednávkový formulář naleznete na webových stránkách NejPřipojení.cz.
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