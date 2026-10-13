Google experimentuje s HDR emoji: Smajlíci, kteří budou na displeji doslova zářit

• 13. 10. 2026#Aktualizace #Ostatní
Google experimentuje s HDR emoji: Smajlíci, kteří budou na displeji doslova zářit

Fotky a videa v HDR už asi nikoho nepřekvapí. Napadly by vás však HDR emoji? Google totiž ano. Brzy se tak dost možná dočkáme jasnějších smajlíků.

Vyšší kontrast a jas pro smajlíky

Takovou novinku bychom asi nečekali. HDR všichni znají především z fotek a videí, u kterých díky většímu jasu a kontrastu působí obraz daleko živěji. To, že HDR dorazí i k emoji, bych ale netipoval. Právě na této záležitosti však nyní Google pracuje.

Novinka by mohla v budoucnu zamířit nejprve do aplikace Google Chat. Na displejích s podporou HDR by pak vybraná emoji svítila výrazně více než zbytek aplikace. Jaké smajlíky to budou, Google zatím neprozradil. Pravděpodobně však půjde minimálně zpočátku o vlastní vytvořené emoji na pracovních a školních účtech.

Google Emoji

Zdroj: Android Police

Stopy po nové funkci se našly v kódu Gmailu. Dává to smysl, jelikož Google Chat, nástupce populárního Hangouts, v něm má vlastní záložku. Kdy a jestli vůbec HDR emoji dorazí v tuto chvíli nevíme, jelikož jde stále pouze o únik kódu a oficiální potvrzení zatím nepřišlo. Kdybychom se však HDR smajlíků nedočkali, nepůjde o žádnou velkou ztrátu. Upřímně si totiž myslím, že se uživatelé bez zářivých emoji objedou a raději by uvítali jiné změny a opravy.

Zdroje: gsmarena.com, androidauthority.com

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Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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