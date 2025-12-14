Google Chat dostává novou adresu a jednu funkci navíc

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy měl Google rovnou několik aplikací na chatování. Dnes má ve své podstatě jen dvě, přičemž jedna je standardem a nahrazuje zastaralé SMS. Samozřejmě myslíme RCS a aplikaci Zprávy. Druhá služba se jmenuje Google Chat, o kterou se stará a přidává novinky. Nyní jsme se dočkali dvou vylepšení.

Nové místo a plánování

Aktuálně můžete přistupovat k webovému Google Chatu skrze adresu chat.google.com, ale vzápětí jste přesměrování na stránku mail.google.com/chat/u/0/#chat/home. Jedná se sice jen o drobnost, ale i tak je zde nějaké zpoždění. Google nově umístí na chat.google.com přímo samotnou službu, ale současně bude fungovat i verze v Gmailu. Nová varianta zrychlí načtení, a to je v podstatě jediné vylepšení, tedy až na kratší adresu.

Druhá novinka asi potěší více uživatelů této služby. Google přidává možnost naplánování odeslání zprávy. Stačí napsat text a vedle tlačítka pro odeslání se objeví možnost pro zobrazení nabídky. Jsou zde 3 přednastavené volby, ale samozřejmě si můžete jasně definovat, kdy se zpráva pošle. V tomto ohledu spíše Google Chat dohání konkurenci.

Zdroj: Google

S naplánováním souvisí i nová kategorie, a to jsou koncepty. Ta se zobrazí hlavně při naplánování příspěvku. V tomto místě si můžete spravovat budoucí zprávy, editovat je, mazat a případně přeplánovat. Google zatím neuvedl, kdy se novinka dostane do mobilních aplikací, ale na webu bude k dispozici v řádu dnů nebo několika týdnů.

Zdroje: neowin.net, androidpolice.com

