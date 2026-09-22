Gmail usnadňuje dvoufázové ověření: kódy zkopírujete přímo ze seznamu zpráv

Zdroj: Dotekomanie.cz
Někdy i malé rozšíření základní funkcionality může být praktičtější než kdejaká nová robustní AI funkce. Právě jedna drobnůstka míří do aplikace Gmail.
Gmail a 2FA
Pokud jde o bezpečnost na internetu, měli by všichni používat dvoufázové ověření, pokud je to možné. Některé služby posílají raději e-mail s dočasným číslem. V takovém případě si musíte e-mail otevřít a v tom lepším případě stačí jednoduše zkopírovat z nachystaného místa. Jindy se musíte snažit vybrat konkrétní část textu.
Nová aktualizace nebo spíše rozšíření zjednodušuje celý proces, v rámci kterého ani nemusíte otevírat zprávu. Jak můžete vidět níže, tak se nabídne dané číslo z dvoufázového ověření hned v přehledu. Stačí pak jen tapnout na konkrétní číslo a dojde k automatickému zkopírování do schránky pro další použití.
Zatím ale chybí podpora pro kopírování přímo z notifikace, jako je tomu u aplikace Google Zprávy, ale i to je možná v plánu. Nová funkce se postupně šíří a nejde ji vynutit. Pokud ji ještě nemáte k dispozici, musíte si jednoduše počkat, až na vás dojde řada.
Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com
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