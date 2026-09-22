Gmail usnadňuje dvoufázové ověření: kódy zkopírujete přímo ze seznamu zpráv

• 22. 9. 2026#Android #Aplikace
Gmail usnadňuje dvoufázové ověření: kódy zkopírujete přímo ze seznamu zpráv

Zdroj: Dotekomanie.cz

Někdy i malé rozšíření základní funkcionality může být praktičtější než kdejaká nová robustní AI funkce. Právě jedna drobnůstka míří do aplikace Gmail.

Gmail a 2FA

Pokud jde o bezpečnost na internetu, měli by všichni používat dvoufázové ověření, pokud je to možné. Některé služby posílají raději e-mail s dočasným číslem. V takovém případě si musíte e-mail otevřít a v tom lepším případě stačí jednoduše zkopírovat z nachystaného místa. Jindy se musíte snažit vybrat konkrétní část textu.

Nová aktualizace nebo spíše rozšíření zjednodušuje celý proces, v rámci kterého ani nemusíte otevírat zprávu. Jak můžete vidět níže, tak se nabídne dané číslo z dvoufázového ověření hned v přehledu. Stačí pak jen tapnout na konkrétní číslo a dojde k automatickému zkopírování do schránky pro další použití.

Gmail Copy Code

Zdroj: 9to5google

Zatím ale chybí podpora pro kopírování přímo z notifikace, jako je tomu u aplikace Google Zprávy, ale i to je možná v plánu. Nová funkce se postupně šíří a nejde ji vynutit. Pokud ji ještě nemáte k dispozici, musíte si jednoduše počkat, až na vás dojde řada.

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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