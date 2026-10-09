Apple chystá říjnovou akci: Zaměří se na chytrou domácnost a možná přijde HomePad

Zdroj: Apple
V září jsme se dočkali dvou hlavních novinek pro tento rok od Applu, ale i tak veškerou slávu uzmul iPhone Duo. Společnost rozhodně nečeká a máme zde další pozvánku na představení novinek.
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Apple pro domácnost
Konkrétně již 13. října společnost Apple představí novinky týkající se domácnosti. Celá akce se odehraje v New Yorku v 15:00 našeho času a máme očekávat například nový HomePod mini a Apple TV. Současně se máme těšit na dlouho očekávanou novinku HomePad, tedy chytrý reproduktor s displejem.
Welcome home. October 13. pic.twitter.com/ChelGSDOTI
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
Kromě toho se spekuluje i o jiných produktech, které by se mohly objevit, jako třeba speciální kamera s AI, která nepořizuje záznam. Možná bude novinek více, ale mnohé by asi potěšilo spíše rozšíření na další trhy, zejména tedy ten český. U nás Apple oficiálně nabízí jen Apple TV 4K a to je vše.
Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AI
Sice si koupíte v obchodech i HomePod, ale ne oficiálně a skrze obchod Applu. Zatím ale nemáme jakékoliv indicie, že by společnost rozšířila nabídku pro náš trh v tomto segmentu.
Zdroje: engadget.com, gsmarena.com
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