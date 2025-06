Enyaq RS Race je nový koncept závodního vozu od škodovky

Zdroj: Škoda

V mladoboleslavské automobilce šílí. Je to jen dva týdny, co Škoda světu ukázala koncept elektrického favoritu, a už je to tu zase. Inženýři Škoda Motorsport se nyní chlubí koncepčním vozem Enyaq RS Race, který nadchne nejenom fanoušky rally.

Enyaq RS Race byl stvořen pro rally

Nový Enyaq RS Race vychází z modernizovaného Enyaqu ve verzi Coupé a inspiruje se vozem Fabia RS Rally 2. Tento nižší, širší a o 316 kilogramů lehčí vůz kombinuje závodní prvky s udržitelnými technologiemi. Využívá totiž například biokompozitní díly z lněných vláken a údajně se stává pilotním projektem pro nadcházející sériové modely.

Elektromobil je vybaven lepším podvozkem, speciálními nárazníky, sportovním odpružením i bezpečnostním ráměm. Nechybí mu však ani pořádné zadní křídlo pro vylepšení aerodynamického koeficientu. Vůz je pak poháněn dvěma elektromotory o celkovém výkonu 250 kW. Z nuly na sto tento „závodní Enyaq“ zrychlí již za 4,6 sekundy. Možnost, že by se v budoucnu mohl koncept ukázat na závodní trati, nebyla vyloučena.

Škodovce ale jde u tohoto konceptu zejména o udržitelnost. Značka pro něj využívá celkem 16 biokompozitních dílů z lněných vláken, které nahrazují vlákna uhlíková. Mladoboleslavské společnosti revoluční materiály přinesla spolupráce s firmou Bcomp. Nové díly díky nim mají být lehčí, ale stále zachovávat potřebnou tuhost.

