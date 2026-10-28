Rolex hodinky z druhé ruky: jak poznat originál a nenaletět na padělek

Trh s použitými luxusními hodinkami v Česku roste a Rolex je na něm nejžádanější značkou. S poptávkou ale rostou i padělky, které dnes na fotografii nerozezná ani zkušený sběratel. Přinášíme sedm věcí, které je potřeba zkontrolovat před koupí, orientační ceny nejoblíbenějších modelů a odpovědi na otázky, které kupující kladou nejčastěji.
Proč lidé kupují Rolex z druhé ruky
Kdo si dnes chce koupit nový ocelový Submariner nebo GMT-Master II u autorizovaného prodejce, musí počítat s pořadníkem na měsíce, často i roky. Podle odhadů analytiků vyrobí Rolex přes jeden milion hodinek ročně, poptávka je ale stále vyšší. Sekundární trh proto nabízí tři zásadní výhody:
- hodinky ihned, bez čekací listiny,
- stabilní hodnotu, protože oblíbené modely dlouhodobě drží cenu a některé rostou,
- širší výběr, včetně referencí, které se už nevyrábějí.
Pokud teprve vybíráte model, projděte si nejdřív aktuální nabídku rolex hodinky s uvedeným stavem, referencí a obsahem setu. Získáte tak představu o reálných cenách dřív, než začnete jednat s konkrétním prodejcem.
Jak poznat originální Rolex: 7 kontrolních bodů
Moderní padělky mají ocelová pouzdra a plynule běžící vteřinovou ručičku. Při osobní prohlídce je ale pořád prozradí tyto detaily:
- Váha a materiál. Originál je z oceli Oystersteel, zlata nebo platiny a v ruce působí těžce a pevně.
- Lupa Cyclops. Zvětšuje datum 2,5krát, číslice vyplní téměř celé okénko. U padělků bývá datum menší.
- Rytina na rehautu. Novější modely mají na vnitřním prstenci vyrytý nápis ROLEX a na šesté hodině sériové číslo. Písmena jsou ostrá a rovnoměrná.
- Sériové číslo mezi oušky. U starších referencí je hluboko a čistě vyryté pod náramkem.
- Žádné průhledné dno. Rolex skleněná dna nepoužívá. Průhledné dno znamená padělek.
- Náramek a spona. Spona dosedne pevně a bez vůle, články jsou plné a nechrastí.
- Strojek. Definitivně ho ověří hodinář po otevření pouzdra. U částek v desítkách tisíc eur se tato kontrola vyplatí vždy.
Kolik stojí oblíbené modely
Ceny se liší podle stavu, materiálu a kompletnosti setu. Krabička, záruční karta a faktura obvykle přidají k ceně 5 až 15 %.
|Model
|Pro koho
|Orientační cena z druhé ruky
|Oyster Perpetual
|první Rolex, každodenní nošení
|od 6 000 €
|Datejust 36 / 41
|univerzální, k obleku i do práce
|7 000 až 15 000 €
|Submariner Date
|potápěčský klasik, nejznámější model
|11 000 až 15 000 €
|GMT-Master II
|cestovatelé, dvě časová pásma
|15 000 až 22 000 €
|Daytona (ocel)
|sběratelé, chronograf
|od 25 000 €
|Day-Date 40
|vrchol řady, pouze drahé kovy
|od 30 000 €
Ceny jsou orientační k říjnu 2026 a mění se podle situace na trhu.
Nejčastější chyby kupujících
Většina nepovedených nákupů má stejné příčiny:
- nákup podle fotografií bez osobní prohlídky nebo nezávislé kontroly,
- přeleštěné pouzdro se zaoblenými hranami za cenu kusu v původním stavu,
- neoriginální díly, tedy číselník, ručičky nebo luneta vyměněné mimo servis Rolex,
- cena hluboko pod trhem, která má u Rolexu téměř vždy důvod,
- platba předem neověřenému prodejci bez faktury a záruky.
Kde nakupovat bezpečně
Soukromý inzerát
Bývá nejlevnější, celé riziko ale nese kupující. Padělek ani odcizené hodinky na fotografii nepoznáte.
Aukce
Nabízejí vzácné kusy. K ceně se ovšem připočítává poplatek aukční síně, obvykle 20 % a více.
Specializovaný prodejce
Hodinky kontroluje, ověřuje v databázích odcizených kusů a poskytuje písemnou záruku pravosti. Například pražský butik Chrono 10:10 v Dlouhé ulici prodává na platformě Chrono24 jako Trusted Seller od roku 2018 a hodinky si u něj lze před koupí prohlédnout osobně.
Časté dotazy
Jak poznám, že Rolex není kradený?
Seriózní prodejce ověří sériové číslo v databázích odcizených hodinek. Chtějte doklad o původu a fakturu.
Může být Rolex bez krabičky a dokladů originál?
Ano. Cena bývá nižší o 5 až 15 %, pravost ale nechte vždy ověřit u hodináře.
Jak často potřebuje Rolex servis?
Výrobce doporučuje servis přibližně jednou za deset let. Pokud se termín blíží, započítejte jeho cenu do nákupu.
Drží Rolex hodnotu?
Oblíbené ocelové sportovní modely ano, často se prodávají i nad doporučenou cenou. Zlaté společenské modely rostou pomaleji.
Závěr
Rolex z druhé ruky je rozumná koupě, pokud víte, na co se dívat. Zkontrolujte váhu, lupu, rytiny a náramek, trvejte na dokladech a nechte hodinky prohlédnout hodinářem. Nejjistější cestou zůstává ověřený prodejce s kamenným butikem, kde si hodinky před zaplacením vyzkoušíte na ruce.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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