iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybu

• 26. 10. 2026#iOS #Smartphony
iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybu

Zdroj: Apple

První skládací iPhony Duo se teprve dostávají k zákazníkům a už se objevují také první zprávy, které reportují sami novopečení majitelé, kteří si stěžují na práskání displeje v místě ohybu. Jeden z majitelů dokonce tvrdí, že mu displej praskl po méně než 20 otevřeních. Zatím ale není jasné, zda jde o ojedinělé případy, nebo se bude jednat rozsáhlejší výrobní problém.

Majitelé iPhonů Duo hlásí první závady

Na problém upozornil jeden majitel z Austrálie, který zaznamenal poškození displeje zhruba šest hodin po jeho zakoupení. Podle jeho slov telefon otevřel méně než dvacetkrát. Když zařízení ukazoval kamarádovi, ucítil při otevření nezvyklý odpor v oblasti pantu. Následně uslyšel prasknutí a vnitřní displej se poškodil přímo podél ohybu. Tentýž uživatel přitom tvrdí, že na obrazovce ani její vnější části pantu nebyly žádné známky mechanického poškození. Navštívil proto Apple Store, kde mu zařízení okamžitě vyměnili za nové.

Iphone Duo Screen Crack

Zdroj: Macrumors

Podobné případy se objevily také v Číně, na sociální síti Reddit se objevují fotografie zařízení, která mají viditelně poškozené displeje v oblasti pantu. U většiny případů však nejsou známé okolnosti vzniku poškození, takže nelze vyloučit ani nesprávné zacházení.

Zajímavostí je, že iPhone Duo někteří recenzenti podrobili testům, kdy zařízení zatěžovali opakovaným skládáním a podobné problémy nezaznamenali. Tyto testy samozřejmě nemohou vypovídat o tom, jak zařízení obstojí v dlouhodobé odolnosti. Apple zatím neoficiálně žádné informace o případné výrobní vadě neuvedl. Není tedy jasné, kolika kusů se problém týká a zda počet reklamací dále neporoste a zdali tu nebudeme mít další kauzu bendgate, tentokrát figurující pod názvem „Crackgate“.

Zdroj: macrumors.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec Android Auto pro starší mobily! 🚗 Siri v EU v nedohlednu a drahé Gemini 🤖

Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?

Načítání ankety...

Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
PanzerGlass 2026 Vánoce

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim