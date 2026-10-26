Apple vydává iOS 27.2: Podpora SynthID a novinka pro iPhone Duo

• 26. 10. 2026#Aktualizace #iOS
Apple vydává iOS 27.2: Podpora SynthID a novinka pro iPhone Duo

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po vydání nového iPhonu Duo sice Apple uvolnil drobnou aktualizaci, ale až nyní zde máme něco plnohodnotnějšího. Aktuálně na iPhony míří iOS 27.2.

Jedna novinka navíc

Samotná aktualizace má přes 6 GB, takže aktualizační proces zabere nějaký čas, ale nečekejte nějaké dramatické změny v systému. Majitelé iPhonu Duo si ale nyní mohou zakoupit stylus, aby mohli kreslit na novém iPhonu.

Apple vydává iOS 27.2: Podpora SynthID a novinka pro iPhone Duo

Zdroj: Dotekomanie.cz

Několik novinek je zde pro sdílená alba v aplikaci Fotky, ale například byla integrována podpora pro SynthID, díky čemuž budete moci jednodušeji určit, že daná fotka je reálná. Respektive se jedná o meta informaci u generovaného obrázku. Nejedná se o stoprocentní proces, ale může napomoci. Dočkali jsme se vylepšení aplikace Podcasty a jedno vylepšení se týká i FaceTime. Přikládáme oficiální seznam změn v nové verzi systému.

  • Sdílená alba v aplikaci Fotky přidávají možnost upravovat titulky a komentáře, vyhnout se přidávání duplicitních fotek a můžou zobrazit připomínku před vypršením platnosti alb, aby si uživatelé mohli uložit důležité fotky a videa.
  • Podpora vodoznaků SynthID, které pomáhají určit, zda byl obrázek vygenerován nebo upraven pomocí generativních nástrojů v aplikacích Fotky a Image Playground.
  • Panel Pusťte si v aplikaci Podcasty nabízí dvě samostatné sekce pro nové díly a pokračování v přehrávání, což vám umožní najít nejnovější aktuality vašich pořadů a pokračovat tam, kde jste skončili.
  • Panel Přátelé v aplikaci Hry poskytuje kontext k návrhům přátel a na stránkách vašich přátel zobrazuje nedávno hrané hry.
  • Díky jednoduchým profilům v aplikaci Apple TV může mít každý člen domácnosti svůj vlastní profil s doporučeními, která odpovídají jeho vkusu.
  • Do hovorů FaceTime je možné přidat nezávislého tlumočníka do znakového jazyka nebo živé titulky.

Kromě toho iOS 27.2 obsahuje opravy problémů, chyb a došlo na vylepšení stability systému.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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