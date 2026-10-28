Nový únik odhaluje nejlevnější iPhone 18e

• 28. 10. 2026#iOS #Smartphony
Nový únik odhaluje nejlevnější iPhone 18e

Apple iPhone 17e | Zdroj: Apple

Začátek příštího roku přinese další pokračování nejlevnějšího iPhonu a společnost Apple podle aktuálních zpráv nemá v plánech žádné zásadní změny. Jeden z nejspolehlivějších leakerů z Číny dává nahlédnout pod pokličku u modelu iPhone 18e. Přesněji účet Digital Chat Station po prvním úniku z letošního června rozšiřuje dostupný výpis výbavy.

Nejzákladnější základ

Kalifornský gigant u chystaného telefonu hodlá nasadit 6,12palcový displej založený na technologii LTPS OLED. Ovšem zařízení s 60Hz obnovovací frekvencí se po technické stránce zastaví zhruba v roce 2023. Za lehčím vylepšením by měla stát až čipová sada, kde původní čip A19 nahradí novější řešení s označením A20. To může zajistit vyšší výkon, nižší spotřebu baterie a kvalitnější síťové připojení.

Iphone 18E

Apple iPhone 18e | Zdroj: Gizmochina

Nastavení jednoho fotoaparátu v zadní části zůstane bez změn, což znamená hlavní 48MPx objektiv. Ke zlepšení má dojít až u selfie kamerky, kde firma údajně zvýší rozlišení na 24 MPx. Další otazníky visí například nad tvarem průřezu v displeji pro přední kamerku. Velikost bateriového článku by vlastně ani nemuseli měnit, pokud celkovou výdrž zefektivní nový procesor.

Oficiální představení proběhne během března/dubna, kdy zároveň poznáme základní iPhone 18 a iPhone Air 2. Stejně jako poslední novinky potkalo zdražení, tak i iPhone 18e by mohl v českých cenách zdražit na velmi odvážných 17 990 Kč u nejnižší 256GB varianty.

Zdroj: gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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