HomePod mini 2 představen, přichází 6 let po první generaci

• 13. 10. 2026#Audio #Smart Home
HomePod mini 2 představen, přichází 6 let po první generaci

Zdroj: Apple

U některých produktů nejde v podstatě vydávat nové verze každý rok, respektive by to bylo zbytečné a množství novinek malé. Asi i proto si Apple počkal šest let, než vydal novou generaci HomePodu mini. Novinka se jednoduše jmenuje HomePod mini 2.

HomePod mini 2

Došlo k přepracování, jelikož HomePod mini 2 je o 10 gramů lehčí, ale to asi nikdo ani nepozná, když jednoduše sedí někde v místnosti na jednom místě. Přišel o jeden mikrofon, ale stále má tři. Zapracovalo se na konektivitě, jelikož je zde Wi-Fi 6E (802.11ax) a Bluetooth 6.

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Zdroj: Apple

Nově podporuje Surround sound s Apple TV 4K, za což vděčí asi i novému procesoru Apple S10. Celkově jde spárovat čtyři kousky pro zajištění prostorového zvuku. Nezapomnělo se na podporu Siri AI, ale v EU nebude a jestli někdy, není jisté.

Cena je nastavena na 149 dolarů, což je cca 3 200 Kč bez daně a poplatků. Bohužel ani tato verze se nedostala oficiálně na český Apple Store, ale dá se předpokládat, že se dostane do českých obchodů skrze přeprodejce. Kdy se tak stane, není jasné.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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