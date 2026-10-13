HomePod mini 2 představen, přichází 6 let po první generaci

Zdroj: Apple
U některých produktů nejde v podstatě vydávat nové verze každý rok, respektive by to bylo zbytečné a množství novinek malé. Asi i proto si Apple počkal šest let, než vydal novou generaci HomePodu mini. Novinka se jednoduše jmenuje HomePod mini 2.
HomePod mini 2
Došlo k přepracování, jelikož HomePod mini 2 je o 10 gramů lehčí, ale to asi nikdo ani nepozná, když jednoduše sedí někde v místnosti na jednom místě. Přišel o jeden mikrofon, ale stále má tři. Zapracovalo se na konektivitě, jelikož je zde Wi-Fi 6E (802.11ax) a Bluetooth 6.
Zdroj: Apple
Nově podporuje Surround sound s Apple TV 4K, za což vděčí asi i novému procesoru Apple S10. Celkově jde spárovat čtyři kousky pro zajištění prostorového zvuku. Nezapomnělo se na podporu Siri AI, ale v EU nebude a jestli někdy, není jisté.
Cena je nastavena na 149 dolarů, což je cca 3 200 Kč bez daně a poplatků. Bohužel ani tato verze se nedostala oficiálně na český Apple Store, ale dá se předpokládat, že se dostane do českých obchodů skrze přeprodejce. Kdy se tak stane, není jasné.
Zdroj: Tisková zpráva
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