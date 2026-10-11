Apple najmul bývalé vývojáře NotebookLM. Jedná se zřejmě o další krok pro vylepšování služeb založených na AI

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Webové stránky Evropské komise Digital Markets Act (DMA) jsou oficiálním veřejným registrem, který zveřejňuje informace o plánovaných akvizicích a fúzích velkých technologických společností, které spadají právě pod regulatorní nařízení DMA. Součástí nejnovější akvizice je propojení společností Apple a Huxe.
Apple najímá klíčové vývojáře společnosti Huxe
Historie společnosti Huxe sahá do roku 2025, kdy tým tří vývojářů, tehdy pracujících u Googlu na projektu NotebookLM, oznámil nový AI startup. Jednalo se o platformu, která uměla pomocí AI generovat denní shrnutí z e-mailu a kalendáře, vytvářet podcastové konverzace na daná témata a další. Před dvěma lety, kdy NotebookLM rapidně získal na popularitě vedoucí projektu – Raiza Martin společně se dvěma bývalými kolegy vývojáři založili právě startup Huxe, který se oficiálně představil v červnu minulého roku.
Huxe pokračovala ve vývoji svých produktů až do května letošního roku načež oznámila ukončení své činnosti k 28. květnu.
Na webu společnosti se objevily pouze informace, že se společnost zaměřuje na nové věci. Ty nové věci jsou právě propojení se společností Apple. Stránky registru EU konkrétně informovaly:
„Společnost Apple Inc. („Apple“) získá právo nabídnout zaměstnání a přijmout vybrané zaměstnance společnosti Huxe AI, Inc. („Huxe“) a zároveň obdrží nevýhradní licenci k právům duševního vlastnictví společnosti Huxe. Společnost Huxe vyvíjí mobilní aplikaci, která vytváří personalizovaný zvukový obsah. Apple navrhuje, vyrábí a prodává chytré telefony, osobní počítače, tablety, nositelnou elektroniku a příslušenství. Vedle toho nabízí širokou škálu souvisejících služeb.„
V tomto případě se nejedná o standardní akvizici, ale spíše o takzvané najmutí klíčových zaměstanců společnosti a získání přístupu k určitým technologiím bez koupě celé společnosti. V tuto chvíli nejsou známy bližší podrobnosti k tomu, proč Apple tento krok učinil a co se startupem Huxe zamýšlí. Pravděpodobně to ale souvisí s aktivitou společnosti kolem rozvoje umělé inteligence pro vlastní ekosystém služeb.
Zdroj: 9to5mac.com
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