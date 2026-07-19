NotebookLM končí. Google přejmenoval službu na Gemini Notebook a chystá nové funkce

Zdroj: 9to5google
Google mění NotebookLM na Gemini Notebook. Změna názvu má službu více propojit s ekosystémem Gemini, zároveň firma představila několik novinek, které se k uživatelům dostanou v následujících týdnech.
NotebookLM se přejmenuje na Gemini Notebook
NotebookLM byl představen před třemi lety pod pracovním názvem Project Tailwind. Před spuštěním získal název NotebookLM, který nyní definitivně nahrazuje označení Gemini Notebook. Google uvádí, že služba zůstane samostatným nástrojem zaměřeným na výzkum, práci se zdroji a analýzu dokumentů. Nově ale bude mnohem více propojena s ostatními službami v rámci Google ekosystému. Spolu se změnou názvu dorazí také nové logo barvami typické pro značku Gemini.
Google připomněl, že poznámkové bloky jsou už dnes dostupné v aplikaci Gemini, kde slouží k organizaci konverzací a ukládání pracovních materiálů. Brzy se tato funkce objeví také v AI Modu ve Vyhledávání Google. Uživatelé tak budou moci vytvářet a využívat poznámkové bloky přímo během vyhledávání informací.
Další novinka se týká předplatného Google AI Pro. Funkce založené na modelu Gemini 3.5 a aktualizaci Antigravity, které byly dosud dostupné pouze pro tarif AI Ultra, se během několika týdnů rozšíří i mezi uživatele levnějšího předplatného.
Každý poznámkový blok získá vlastní zabezpečené cloudové prostředí, ve kterém bude možné spouštět kód. Google tvrdí, že díky tomu zvládne Gemini Notebook složitější analýzy dat vycházející z nahraných zdrojů a nabídne také nové formáty výstupů.
Zdroj: 9to5google.com
Komentáře