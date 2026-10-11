Sleva 400 Kč na Cubenest S5D0: 140W GaN adaptér zvládne plnou rychlostí MacBook i čtyři další zařízení

S rostoucím výkonem přenosných počítačů a počtem chytré elektroniky v každodenní výbavě se stává správa nabíjecích adaptérů nepřehlednou komplikací. Česká značka Cubenest nabízí řešení v podobě prémiového GaN adaptéru Cubenest S5D0, který kombinuje vysoký celkový výkon 140 W, moderní protokol Power Delivery 3.1 a celkem pět výstupních portů v kompaktním těle. Na oficiálním e-shopu je navíc tento model aktuálně dostupný v přímé slevové akci.
Maximální výkon 140 W a podpora PD 3.1
Klíčovou předností modelu S5D0 je implementace standardu Power Delivery 3.1. Díky tomu dokáže adaptér přes primární USB-C port dodat plný výkon až 140 W při specifikaci 28 V / 5 A. Tento výkon spolehlivě pokryje energetické nároky nejnáročnějších notebooků na trhu, včetně 16palcového MacBooku Pro, který zvládne nabít na 50 % kapacity za pouhých 30 minut.
Technologie GaN pro efektivní provoz bez přehřívání
Základem adaptéru jsou polovodiče na bázi nitridu galitého (GaN). Tato technologie nabízí výrazně vyšší energetickou účinnost oproti běžným křemíkovým nabíječkám, minimalizuje tepelné ztráty a umožňuje udržet rozměry i hmotnost na minimu. I při dlouhodobém zatížení si adaptér zachovává optimální provozní teplotu, což doplňuje komplexní systém ochran proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu.
Nabíjení až 5 zařízení současně
Cubenest S5D0 je navržen jako univerzální nabíjecí stanice na pracovní stůl i na cesty. Nabízí celkem pět konektorů:
- 3× USB-C s podporou rychlého nabíjení Power Delivery
- 2× USB-A pro starší příslušenství, chytré hodinky či sluchátka
Inteligentní řídicí čip dynamicky rozděluje dostupný výkon mezi připojená zařízení podle jejich aktuálních potřeb. Uživatel tak může současně napájet pracovní laptop, tablet, chytrý telefon a další drobnou elektroniku z jediné zásuvky, aniž by musel řešit nedostatek adaptérů nebo volných zásuvek.
Praktický stojánek a aktuální zvýhodněná nabídka
Součástí balení adaptéru je odpojitelný síťový kabel o délce 1,5 metru a praktický stolní stojánek. Díky tomu nemusí být adaptér zasunut přímo v těžko přístupné zásuvce pod stolem, ale může elegantně stát na pracovní ploše s pohodlným přístupem ke všem portům.
Na oficiálním e-shopu Cubenest.cz (a pro slovenské zákazníky na Cubenest.sk) právě probíhá prodejní akce, v rámci které lze na model Cubenest S5D0 využít přímou slevu 400 Kč (respektive 15 €).
Více informací o technických parametrech a možnostech uplatnění slevy naleznete přímo na oficiálních stránkách Cubenest.
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