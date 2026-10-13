Starlink Mobile získává licenci pro vlastní síť, stává se mobilním operátorem

Zdroj: SpaceX
SpaceX se snaží postavit novou generaci raket a současně buduje satelitní konstelaci Starlink, která poskytuje připojení k internetu, ale současně funguje i jako podpora pro mobilní operátory, respektive se dá připojit k samotné satelitní síti skrze běžný mobilní telefon. Do této chvíle ale Starlink potřeboval vždy nějakého partnera na dané území, aby mohl poskytovat dodatečné mobilní služby. Například v Evropě spolupracuje se skupinou Deutsche Telekom, tedy T-Mobile. Starlink ale už nebude muset hrát jen druhé housle.
Starlink jako mobilní operátor
Že nové satelity mohou poskytovat mobilní připojení pro běžné smartphony bez speciálního hardwaru, není novinkou. Ostatně je několik projektů, které testují nebo zavádí tuto možnost. Starlink ale zatím mohl poskytovat připojení jen s přímým výhledem na nebe a hlavně v oblastech, kde chybí rozsáhlá infrastruktura v podobě vysílačů a podobně. I tak musel spolupracovat s běžnými operátory, jelikož neměl patřičné frekvence.
To se nyní mění, jelikož Starlink Mobile má nově k dispozici 14 MHz v pásmu 800 MHz. Zatím se ale jedná o oznámení akvizice celostátního portfolia licencí a ještě je potřeba získat patřičné schválení od FCC, ale nepředpokládá se, že by došlo k nějakému zádrhelu. Jinak řečeno, Starlink bude moci poskytovat mobilní připojení i v budovách, k čemuž se tato frekvence hodí. Stane se tak dalším celostátním mobilním operátorem v USA.
Současně dostal schválení od FCC pro vypuštění konstelace V2, takže na orbitu se dostane 15 000 satelitů s podporou 2GHz spektra, díky čemuž bude moci nabídnout větší konektivitu v mnoha oblastech. Navíc toto spektrum je vhodné i pro zařízení bez speciálních modifikací.
Na jednu stranu je dobré vidět, že konkurence pro mobilní operátory může přijít z vesmíru, na stranu druhou nelze předpokládat, že bychom se dočkali v EU. Samotná společnost Starlink Mobile si bude muset zajistit patřičné licence v každém státě, kde bude chtít provozovat mobilní služby, takže se zřejmě zaměří jen na velké státy, pokud se někdy rozhodne vedení expandovat mimo trh v USA.
Zdroje: starlink.com, spacex.com, phonearena.com, gsmarena.com
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