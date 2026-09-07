Xiaomi Pad 9 Pro Max oficiálně: Extrémní výkon a propojení s elektromobily

Zdroj: Xiaomi1
Dnes Xiaomi představilo nový ohebný mobil 18 Fold s novým poměrem stran. Tento typ dostává postupně označení mid-fold. Není to ale jediná novinka. Firma se pochlubila i novým tabletem Xiaomi Pad 9 Pro Max.
13,3palcové pracovní monstrum s čipem Xring O3
Tablet Xiaomi Pad 9 Pro Max se dá zařadit mezi monstra, jelikož je hlavním lákadlem displej s úhlopříčkou 13,3 palců. Byla použita LCD technologie s maximálním jasem 1000 nitů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Není to ale jediné lákadlo. Xiaomi zde použilo svůj nejnovější procesor Xring O3.
Výrobce se zaměřil i na audio, o čemž svědčí osm reproduktorů. Z pohledu konstrukce se jedná o tenký tablet, jelikož tloušťka se zastavila na 5,67 mm. Nechybí čtečka otisků prstů a celkem dobrá fotografická výbava, na tablet. Xiaomi se také chlubí Pogo konektorem, který zvládá nabíjet Xiaomi Pad 9 Pro Max až 45W technologií. Standardně se Pogo ale používá pro klávesnice a podobné příslušenství, ale v tomto případě firma uvádí, že rychlé nabíjení přes Pogo je hlavně kvůli možnosti propojení s Xiaomi auty. Není tak potřeba tahat kabely, vše je u vybraných modelů nachystané.
Xiaomi Pad 9 Pro Max vypadá jako slušný pracovní stroj, který poslouží i pro zábavu. Není jasné, jestli se k nám dostane, minimálně v konfiguraci s procesorem Xring O3. Jeho základní verze má nastavenou cenu na cca 14 900 Kč bez daně a dalších poplatků. Nabízí se více konfigurací a dokonce existuje verze s matným displejem ve vyšší konfiguraci, ale zde vychází novinka na cca 24 500 Kč bez daně a poplatků.
Specifikace Xiaomi Pad 9 Pro Max
- displej: 13,3 palců, LCD, 3,4K rozlišení 3408 x 2272 pixelů, poměr stran 3:2, obnovovací frekvence až 144 Hz, globální maximální jas 1000 nitů, 12bit barevná hloubka
- procesor: Xring O3, 3nm výrobní proces, 10jádrový CPU (všechna velká jádra, takt až 4,35 GHz), 16jádrový grafický procesor G2-Ultra NX, 4jádrový NPU
- RAM: 8/12/16 GB (8 GB LPDDR5X 8533 Mb/s; 12/16 GB LPDDR5T 9600 Mb/s; 16 GB LPDDR6 10667 Mb/s pouze pro variantu 16 GB + 1 TB)
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 4,0
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx
- přední: 32 Mpx
- boční čtečka otisků prstů v zapínacím tlačítku
- 8 reproduktorů (čtyřkanálový prostorový zvuk, Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio, 6 mikrofonů)
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz / 5 GHz duální souběh, MLO, 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast), Bluetooth 6.0 (Dual-Bluetooth, kodeky AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3), USB 3.2 Gen 2 (USB-C oboustranný konektor, teoretická přenosová rychlost až 10 Gb/s, podpora DP vstupu pro režim externího monitoru), infračervený port, magnetické konektory pro klávesnici, magnetické nabíjení stylusu
- rozměry a hmotnost: 296,2 x 203,08 x 5,67 mm, 645 gramů (běžná verze) / 653 gramů (verze Soft Light / matná)
- baterie a nabíjení: 12000 mAh, 120W kabelové rychlonabíjení, 27W kabelové reverzní nabíjení, 45W POGO kabelové nabíjení v autě, podpora protokolů QC2.0 / PD3.0 / PD2.0, USB-C
Zdroje: mi.com, mi.com, gizmochina.com
Komentáře
Martin Jeřábek7. 9. 2026, 21:03
Je to super ale náš trh zase nic 🫠 jen China