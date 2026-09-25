Vivo Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s vysokým jasem a výdrž až 21 dní

• 25. 9. 2026#Chytré hodinky
Vivo Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s vysokým jasem a výdrž až 21 dní

Zdroj: Vivo

Vivo představilo na domácí půdě novinky série X500 Pro a současně jsme se dočkali potvrzení dostupnosti na evropském trhu, současně k nám přijde i Fold6. V rámci uvedení novinek byly představeny i hodinky vivo Watch 6.

Titan a safír

Hodinky vivo Watch 6 jsou sice jen ve velikosti 45mm, ale je k dispozici několik variant. V první řadě se nabízí i v konfiguraci s eSIM, ale ty se asi na náš trh nedostanou. Základní varianta je vyrobena z oceli a vyšší ze slitiny titanu. Všechny verze mají ale safírové sklo, tedy odolají lépe kdejakému poškrábání.

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Zdroj: Vivo

Displej má úhlopříčku 1,47 palců a samozřejmě se jedná o AMOLED panel. Jeho jas dosahuje až na hodnotu 3500 nitů, ale umí klesnout na 2 nity. V rámci výbavy se nabízí i NFC a duální GPS. Díky vlastnímu operačnímu systému se podařilo vymáčknout z baterie o kapacitě 505 mAh až 21 dnů používání, případně 6 dnů se stále zapnutým displejem.

vivo Watch 6 v základní konfiguraci přijdou na cca 3200 Kč bez daně a dalších poplatků. Na evropském trhu se asi neobjeví s WearOS a Vivo když tak ponechá svůj systém. Cena bude asi vyšší, ale je to daň například za delší výdrž nebo safírové sklo.

Zdroje: vivo.com.cn, gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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