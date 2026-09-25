Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. října

Vivo V80 | Zdroj: Vivo
Firma Vivo potvrzuje brzké vydání nového modelu nesoucího označení V80, který v portfoliu doplní měsíc starého zástupce s názvem V80 Lite. Přímé srovnání sice odhaluje řadu vylepšených prvků, ale telefon nadále nepřekročí hranice segmentu střední třídy. Čínský producent pro aktuální novinku spustil produktovou stránku a díky tomu máme k dispozici nejen klíčové specifikace.
Má čím oslovit
Vpředu se ukáže 6,59palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Ke všemu kolem něj údajně bude pouze 1,25mm tenký rámeček. Vnitřní sestava má nabídnout osmijádrový procesor Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu a 8GB operační paměť RAM. Za celkovou výdrž se postaví 7 200mAh článek baterie podporující technologii rychlého 90W nabíjení.
Všechny fotomoduly si pod kontrolu vzala firma Zeiss, přičemž záda ponesou tři objektivy. Hlavní 50MPx snímač LYT-700V od Sony doprovodí 50MPx periskopický teleobjektiv IMX882 z dílny Sony a neupřesněný ultraširokoúhlý senzor. Nicméně kamerový modul opět výrazně připomíná záda u posledního iPhonu. Milovníky selfie bude ještě čekat 50MPx kamerka.
Uvnitř poběží operační systém Android 17 v rámci známého rozhraní OriginOS 7, které se dočká bezpečnostních aktualizací po dobu 6 let. Nakonec na prodejní pulty zamíří tři barevné verze (černá, modrá, oranžová) a cenovky poznáme až po oficiálním představení v úterý 6. října.
Zdroje: vivo.com, gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com
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