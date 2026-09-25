OnePlus N6 Lite: velká baterie v základním balení

Zdroj: OnePlus
OnePlus patřilo dříve mezi nadějné značky a navíc zde byla velmi silná komunita fanoušků. Tyto časy jsou dávno pryč a i věhlas samotného OnePlus. Dnes tato značka se omezuje na vybrané trhy a představuje mobily i v nejnižších kategoriích, jak ostatně dokazuje novinka OnePlus N6 Lite.
Aspoň ta baterie
OnePlus N6 Lite je velmi základní model, a to hned kvůli několika specifikacím. V první řadě zde není podpora ani pro mobilní sítě páté generace. Displej má jen HD+ rozlišení a také byla použita LCD technologie. Fotografická výbava je hodně slabá. Zadní straně dominuje 13MPx snímač. Sekundární senzor není ve specifikacích ani zmíněn.
Jediná věc, co je zajímavá na OnePlus N6 Lite, je baterie, jelikož má kapacitu 7000 mAh, což je stále nadstandardní výbava, zejména v této třídě mobilů. Možná lze ještě zmínit zvýšenou odolnost, což garantují certifikace IP64 a MIL-STD-810H. Kupodivu se našel prostor pro konektor na sluchátka.
OnePlus N6 Lite má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3800 Kč, což není špatná částka. Nepředpokládáme, že by se novinka objevila oficiálně na evropském trhu, ale odhadujeme, že se najde pár přeprodejců, co tento model dotáhnou do obchodů.
Specifikace OnePlus N6 Lite
- displej: 6,75 palců, LCD displej, HD+ 1570 × 720 pixelů, až 120 Hz, jas až 900 nitů
- procesor: UNISOC T7250 (osmijádrový procesor)
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet až do 2 TB
- operační systém: Android 16, OxygenOS 16
- dual SIM: 2x Nano-SIM
- foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, senzor OmniVision OV13B10, f/2,2, velikost pixelu 1,12 µm, 4P čočka, zorné pole 81°, PDAF autofokus, LED blesk, 1–10x digitální zoom, video 1080p/720p při 30 fps, časosběr 1080p/720p při 30 fps)
- přední: 5 Mpx (f/2,2, velikost pixelu 1,12 µm, 3P čočka, zorné pole 77°, video 720p při 30 fps)
- IP64, vojenský standard odolnosti MIL-STD-810H
- boční čtečka otisků prstů
- 3,5mm jack
- konektivita: 4G LTE (LTE-FDD: pásma 1/3/5/7/8/28, LTE-TDD: pásma 38/40/41), 3G WCDMA (pásma 1/5/8), 2G GSM (850/900/1800 MHz), Wi-Fi 5 (802.11ac, 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz, 1×1 SISO), Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5,0), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), QZSS (L1), Beidou (B1C), USB-C (USB 2,0), bez NFC
- rozměry a hmotnost: 166,48 x 78,23 x 8,95 mm, 215 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 15W drátové nabíjení, 5W reverzní drátové nabíjení
Zdroje: oneplus.in, oneplus.in, fonearena.com, gsmarena.com
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