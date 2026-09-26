Chytré kamery i alarmy levněji: Slevy a bonusový voucher pro první nákup KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 26. 9. 2026#Smart Home
Chytré kamery i alarmy levněji: Slevy a bonusový voucher pro první nákup

S koncem chalupářské sezóny a příchodem podzimních měsíců vyvstává potřeba spolehlivého zabezpečení rekreačních objektů i rodinných domů. Značka EVOLVEO připravila speciální slevovou akci zaměřenou na ochranu majetku a vzdálený dohled. V termínu od 25. 9. do 11. 10. 2026 lze pořídit vybrané bezpečnostní prvky s 20% slevou. Při první objednávce v hodnotě nad 2 500 Kč je navíc k dispozici dodatečná sleva 200 Kč na první nákup.

Chytré kamerové systémy a fotopasti pro vzdálený dohled

Kamerové sestavy a specializované fotopasti představují základní prvek pro monitorování opuštěných objektů, zahrad i příjezdových cest. Umožňují nepřetržitý přehled o dění v reálném čase, záznam incidentů a okamžité odesílání upozornění do mobilního telefonu nebo na e-mail při detekci pohybu.

Domovní videotelefony a přístupové systémy

Moderní videotelefony zajišťují kontrolu vstupu do domu či bytu s možností dálkové správy přes mobilní aplikaci. Nabízejí funkce jako noční vidění, ukládání záznamů návštěvníků, čipové RFID odemykání nebo integrované čtečky otisků prstů.

Bezdrátové GSM a Wi-Fi alarmy

Pro komplexní detekci neoprávněného vniknutí slouží centrální zabezpečovací jednotky se sadami senzorů pohybu, otevření oken či dveří a integrovanou sirénou. V případě poplachu systém okamžitě odesílá zprávu či volá na přednastavená čísla.

Další zajímavé výběry

Pro zajištění dlouhého a nepřerušovaného provozu bezpečnostních prvků, fotopastí a senzorů v terénu jsou k dispozici také zvýhodněné sady vysokokapacitních akumulátorů:

Kompletní nabídku zabezpečovací techniky, fotopastí a videotelefonů za akční ceny naleznete přímo na oficiálním e-shopu eshop.evolveo.cz. Zvýhodnění ve výši 20 % platí v období od 25. 9. do 11. 10. 2026.

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