Chytré kamery i alarmy levněji: Slevy a bonusový voucher pro první nákup

S koncem chalupářské sezóny a příchodem podzimních měsíců vyvstává potřeba spolehlivého zabezpečení rekreačních objektů i rodinných domů. Značka EVOLVEO připravila speciální slevovou akci zaměřenou na ochranu majetku a vzdálený dohled. V termínu od 25. 9. do 11. 10. 2026 lze pořídit vybrané bezpečnostní prvky s 20% slevou. Při první objednávce v hodnotě nad 2 500 Kč je navíc k dispozici dodatečná sleva 200 Kč na první nákup.
Chytré kamerové systémy a fotopasti pro vzdálený dohled
Kamerové sestavy a specializované fotopasti představují základní prvek pro monitorování opuštěných objektů, zahrad i příjezdových cest. Umožňují nepřetržitý přehled o dění v reálném čase, záznam incidentů a okamžité odesílání upozornění do mobilního telefonu nebo na e-mail při detekci pohybu.
- Detective POE8 SMART (kamerový systém) (-20 %)
- Detective WN8 SMART (bezdrátový kamerový systém) (-20 %)
- Detective POE8 SMART (antivandal IP kamera) (-20 %)
- Detective WN8 SMART (náhradní bezdrátová kamera) (-20 %)
- StrongVision Dual PRO 4G (fotopast s cloudem) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Domovní videotelefony a přístupové systémy
Moderní videotelefony zajišťují kontrolu vstupu do domu či bytu s možností dálkové správy přes mobilní aplikaci. Nabízejí funkce jako noční vidění, ukládání záznamů návštěvníků, čipové RFID odemykání nebo integrované čtečky otisků prstů.
- DoorPhone 20-2W (pro 2 domácnosti, 32 GB) (-20 %)
- DoorPhone ID-2 (pro 2 byty, RFID a otisk prstu) (-20 %)
- DoorPhone ID-1 (RFID a otisk prstu) (-20 %)
- DoorPhone AP2 (pro 2 byty, bílý) (-20 %)
- DoorPhone 10-2W (s aplikací a 32GB pamětí) (-20 %)
- DoorPhone AHD10 (10″ monitor, Wi-Fi, RFID) (-20 %)
- DoorPhone W7 (bezdrátový s Wi-Fi) (-20 %)
- DoorPhone AHD7 Plus (s čipem a aplikací) (-20 %)
- DoorPhone AHD7 (s ovládáním brány/dveří) (-20 %)
- DoorPhone IK06 (set s barevným displejem) (-20 %)
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Bezdrátové GSM a Wi-Fi alarmy
Pro komplexní detekci neoprávněného vniknutí slouží centrální zabezpečovací jednotky se sadami senzorů pohybu, otevření oken či dveří a integrovanou sirénou. V případě poplachu systém okamžitě odesílá zprávu či volá na přednastavená čísla.
- SecuPro2 (GSM & Wi-Fi alarm systém) (-20 %)
- Sonix (bezdrátový GSM alarm) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Pro zajištění dlouhého a nepřerušovaného provozu bezpečnostních prvků, fotopastí a senzorů v terénu jsou k dispozici také zvýhodněné sady vysokokapacitních akumulátorů:
Kompletní nabídku zabezpečovací techniky, fotopastí a videotelefonů za akční ceny naleznete přímo na oficiálním e-shopu eshop.evolveo.cz. Zvýhodnění ve výši 20 % platí v období od 25. 9. do 11. 10. 2026.
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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