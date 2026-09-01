Výprodej audia na Alze: Slevy padají u špuntů i prémiových sluchátek, až o 53 %

Slevové akce na e-shopu Alza.cz přinášejí výrazné cenové propady napříč celým segmentem osobního audia. Výběr zahrnuje populární bezdrátové špunty pro každodenní poslech, sportovní modely se zvýšenou odolností, prémiové náhlavní soupravy s aktivním potlačením hluku, specializovanou techniku pro DJe i dostupnou elektroniku privátní značky.
Otevřená a stylová bezdrátová sluchátka
Kategorie sluchátek s otevřenou konstrukcí či designovým zaměřením klade důraz na pohodlí, vnímání okolí i moderní estetiku. Modely typu clip-on či stylové edice nabízejí přirozenou propustnost zvuku, nízkou hmotnost a originální konstrukční pojetí vhodné pro celodenní nošení.
- EarFun Clip Silver Grey (-53 %)
- EarFun Clip white (-53 %)
- Motorola Moto Buds Loop Ice Melt Swarovski® crystals (-37 %)
- JBL SENSE LITE White (-28 %)
- Sony True Wireless LinkBuds Open, fialová (-5 %)
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Bezdrátová True Wireless a sportovní sluchátka
Klasické špunty a modely určené pro aktivní životní styl vynikají spolehlivou fixací v uších, vysokou odolností vůči potu a vodě i moderními funkcemi, jako je aktivní potlačení okolního hluku či transparentní režim. Vhodné jsou jak pro trénink, tak pro každodenní poslech na cestách.
- soundcore Liberty 5 černá (-30 %)
- soundcore Sport X20 Black (-29 %)
- soundcore Liberty 4 Pro Black (-29 %)
- Bang & Olufsen Beoplay Eleven Copper (-27 %)
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Náhlavní a prémiová sluchátka přes uši
Konstrukce přes hlavu nabízí maximální komfort při dlouhém poslechu, účinnou pasivní i aktivní izolaci a vyvážený akustický projev. Zahrnuje jak luxusní lifestylové modely z prvotřídních materiálů, tak dostupné bezdrátové soupravy pro univerzální použití doma i v kanceláři.
- soundcore Q20i (-32 %)
- Bang & Olufsen Beoplay H95 Gold Tone (-24 %)
- Bang & Olufsen Beoplay H95 Black (-24 %)
- Genius HS-820BT (-22 %)
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Studiová a DJ sluchátka
Tato sekce cílí na profesionály, hudební tvůrce a náročné posluchače, kteří preferují věrný referenční zvuk, odolnou konstrukci přizpůsobenou časté manipulaci a stabilní kabelové připojení bez latence pro monitoring i mixáž.
- AKG K92 (-22 %)
- Audio-technica ATH-AVC500 (-20 %)
- Pioneer DJ HDJ-CX (-20 %)
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Zvýhodněné audio AlzaPower
Vlastní značka AlzaPower představuje cenově efektivní řešení se zaměřením na praktické funkce pro každodenní použití. Nabídka pokrývá základní bezdrátové modely i pokročilejší varianty vybavené aktivním potlačením hluku.
- AlzaPower Core PLUS černá (-50 %)
- AlzaPower Mesa ANC bílá (-40 %)
- AlzaPower Buds Go, bílá (-35 %)
- AlzaPower Boost PRO ANC bílá (-20 %)
- AlzaPower Mesa Go, bílá (-20 %)
- AlzaPower Core PRO ANC bílá (-20 %)
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Další zajímavé výběry
V rámci aktuálních akcí jsou k dispozici také specializované produkty pro specifické skupiny uživatelů, například dětská bezdrátová sluchátka s omezením maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.
- JBL Junior FREE Teal (-35 %)
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Kompletní nabídku zlevněné audio techniky a spotřební elektroniky naleznete přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte aktuální akce a vyberte si spolehlivé vybavení u jedničky na trhu.
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