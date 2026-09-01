Výprodej audia na Alze: Slevy padají u špuntů i prémiových sluchátek, až o 53 %

• 1. 9. 2026#Příslušenství
Výprodej audia na Alze: Slevy padají u špuntů i prémiových sluchátek, až o 53 %

Slevové akce na e-shopu Alza.cz přinášejí výrazné cenové propady napříč celým segmentem osobního audia. Výběr zahrnuje populární bezdrátové špunty pro každodenní poslech, sportovní modely se zvýšenou odolností, prémiové náhlavní soupravy s aktivním potlačením hluku, specializovanou techniku pro DJe i dostupnou elektroniku privátní značky.

Otevřená a stylová bezdrátová sluchátka

Kategorie sluchátek s otevřenou konstrukcí či designovým zaměřením klade důraz na pohodlí, vnímání okolí i moderní estetiku. Modely typu clip-on či stylové edice nabízejí přirozenou propustnost zvuku, nízkou hmotnost a originální konstrukční pojetí vhodné pro celodenní nošení.

Bezdrátová True Wireless a sportovní sluchátka

Klasické špunty a modely určené pro aktivní životní styl vynikají spolehlivou fixací v uších, vysokou odolností vůči potu a vodě i moderními funkcemi, jako je aktivní potlačení okolního hluku či transparentní režim. Vhodné jsou jak pro trénink, tak pro každodenní poslech na cestách.

Náhlavní a prémiová sluchátka přes uši

Konstrukce přes hlavu nabízí maximální komfort při dlouhém poslechu, účinnou pasivní i aktivní izolaci a vyvážený akustický projev. Zahrnuje jak luxusní lifestylové modely z prvotřídních materiálů, tak dostupné bezdrátové soupravy pro univerzální použití doma i v kanceláři.

Studiová a DJ sluchátka

Tato sekce cílí na profesionály, hudební tvůrce a náročné posluchače, kteří preferují věrný referenční zvuk, odolnou konstrukci přizpůsobenou časté manipulaci a stabilní kabelové připojení bez latence pro monitoring i mixáž.

Zvýhodněné audio AlzaPower

Vlastní značka AlzaPower představuje cenově efektivní řešení se zaměřením na praktické funkce pro každodenní použití. Nabídka pokrývá základní bezdrátové modely i pokročilejší varianty vybavené aktivním potlačením hluku.

Další zajímavé výběry

V rámci aktuálních akcí jsou k dispozici také specializované produkty pro specifické skupiny uživatelů, například dětská bezdrátová sluchátka s omezením maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.

Kompletní nabídku zlevněné audio techniky a spotřební elektroniky naleznete přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte aktuální akce a vyberte si spolehlivé vybavení u jedničky na trhu.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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