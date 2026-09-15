Alza slevy na špičkovou elektroniku: Výběr nejlepších akcí na smartphony, tablety a sluchátka

Nejnovější technologické slevy přinášejí zajímavé příležitosti k nákupu výkonných smartphonů, praktických tabletů i kvalitního audio příslušenství. Obchodní dům Alza připravil rozsáhlou nabídku zlevněných produktů, ze které vybíráme ty nejzajímavější kousky napříč všemi kategoriemi.
Špičkové smartphony pro náročné
Kategorie prémiových a vlajkových lodí mezi chytrými telefony aktuálně láká na výrazné cenové zvýhodnění. Pokud hledáte maximální výkon, špičkové fotoaparáty a nejmodernější technologie, tato nabídka vás zaručeně zaujme. Slevy se dotkly jak tradičních prémiových modelů, tak inovativních skládacích zařízení.
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB Titanium Jetblack (-17 %)
- HONOR Magic V6 16GB/512GB Red (-15 %)
- Xiaomi 17T Pro 12GB/1TB Deep Blue (-5 %)
- Xiaomi 17 12GB/256GB Black (-10 %)
- HONOR Magic8 Pro 12GB/512GB Sunrise Gold (-15 %)
- Google Pixel 10 128GB Obsidian (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Oblíbené telefony střední třídy
Pro uživatele, kteří požadují skvělý poměr ceny a výkonu, je připravena pestrá paleta modelů zaměřených na dostupnou moderní výbavu, kvalitní displeje a spolehlivou každodenní výdrž. Tyto přístroje uspokojí nároky běžných i mírně náročnějších uživatelů.
- HONOR 600 8GB/512GB Golden (-20 %)
- HONOR 600 Pro 12GB/512GB Black (-20 %)
- HONOR 600 Lite 8GB/256GB Sprout Green (-20 %)
- TCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G 12GB/256GB Lunar White (-20 %)
- Realme GT 7T 12GB/256GB IceSense Black (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Výkonné a praktické tablety
Tablety se staly nepostradatelným pomocníkem pro práci na cestách, studium i multimediální zábavu. Aktuální výprodejové akce zahrnují jak modely s jemným elektronickým papírem či přiloženým stylusem, tak odolná zařízení do náročného prostředí.
- Lenovo Yoga Tab 11,1″“TB710FU 8GB / 256GB Seashell + Pen (-10 %)
- UleFone Tab A12 Pro 8GB/128GB Space Grey (-10 %)
- Teclast P50T KIT 3GB/128GB Gray (-10 %)
- Oukitel RT3 Plus 4GB/128GB blue (-15 %)
- Huawei MatePad 11.5 8GB/256GB Violet (2025) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Bezdrátová sluchátka pro milovníky hudby
Kvalitní poslech hudby a podcastů zajišťují zlevněná bezdrátová sluchátka. Nabídka čítá modely s pokročilým aktivním potlačením okolního hluku (ANC) i ergonomické kousky pro každodenní nošení od předních světových audio značek.
- AlzaPower Boost ULTRA ANC, bílá (-40 %)
- AlzaPower Boost ULTRA ANC, černá (-40 %)
- Sencor SEP MELLOW ANC TWS White (-40 %)
- JBL Live Flex 3 fialová (-36 %)
- soundcore AeroClip černá (-31 %)
- Sony Noise Cancelling WF-C710N, bílá (-29 %)
- Sony Noise Cancelling WF-C710N, černá (-29 %)
- JBL Wave Flex 2 modrá (-27 %)
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