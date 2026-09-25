Google Fotky přinášejí funkci Nálad a nástroj pro anonymizaci snímků

• 25. 9. 2026#Android #Aplikace
Google Fotky přinášejí funkci Nálad a nástroj pro anonymizaci snímků

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Fotky postupně bobtnají a nabízí čím dál více dodatečných funkcí, jenže ne všechny jsou dostupné po celém světě. Společnost sice nyní oznámila rozšíření dostupnosti napojení na Gemini Spark nebo funkce pro vyzkoušení šatů přímo na fotce, ale to se týká jen několika zemí. Mezi nimi není Česko. I tak jsme se dočkali několika zajímavých novinek, které nyní pomalinku míří do našich mobilů.

Nálady v Google Fotkách

Jedna z nových funkcí se jmenuje Nálady, což Google prezentuje jako něco pokročilejšího než jen obyčejné filtry. Nabízí se u nich několik režimů, které můžete ladit dle potřeb, přičemž AI na pozadí dopočítává i osvětlení, zrnitost a další efekty, které pracují i s objekty na fotce. Kromě toho v rámci funkce Remix bylo přidáno dalších 15 nových šablon.

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Zdroj: Jiří Bartál

Tyto funkce asi nebude každý používat na každodenním pořádku, ale jedno vylepšení se může hodit a je praktičtější. V rámci možností úprav fotky, v sekci Editace, se nově dá nastavit pomocí posuvníků tloušťka čáry a také se nabízí nové typy fontů, tedy vzhledu písma. To nejzajímavější je ale nástroj „Redact“ (český název zatím neznáme), který vám umožní skrýt citlivé informace na fotografii.

Google Photos Markup Redact 2

Zdroj: 9to5google

Byl například použit u SPZ na obrázku výše. Budete si tak moci rozmazat cokoliv na snímku, třeba pro potřeby skrytí citlivých informací. Bohužel se tato novinka ještě na redakčním zařízení neobjevila.

Zdroje: blog.google, 9to5google.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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