Podpora Office 2021 skončí již 13. října. Získejte Office 2024 Pro nyní v akci od 489 Kč

Microsoft 13. října 2026 ukončí podporu Office 2021. Kancelářský balík bude i nadále fungovat, už ale nebude dostávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb ani technickou podporu. Pro uživatele, kteří Office používají při práci, studiu nebo každodenních úkolech, tak může být vhodná chvíle na přechod na novější verzi.
V rámci akce Godeal24 Software Big Sale je nyní Office 2024 Pro dostupný za výrazně nižší ceny. Výhodou je, že nejde o předplatné. Licence se platí jednorázově a nejsou s ní spojené pravidelné měsíční nebo roční poplatky.
Office 2024 Pro pro jeden počítač vyjde zhruba na 562 Kč
Licence Office 2024 Pro pro 1 PC stojí přibližně 562 Kč, zatímco balíček pro pět počítačů vychází přibližně na 489 Kč za jeden počítač, tedy celkem asi 2 443 Kč.
Součástí jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook a další aplikace kancelářského balíku. Office 2024 zároveň přináší několik novinek. Excel dostal vylepšenou práci s dynamickými poli a nové funkce pro analýzu dat, Word nabízí lepší nástroje pro obnovu dokumentů a PowerPoint přidává podporu funkce Cameo pro vložení živého obrazu z kamery přímo do prezentace.
Konec podpory neznamená, že Office 2021 po 13. říjnu přestane fungovat. Uživatelé jej budou moci dál používat, Microsoft už ale nebude vydávat další bezpečnostní a opravné aktualizace. Přechod na Office 2024 Pro tak představuje jednu z možností, jak zůstat u klasické licence bez předplatného a současně získat novější verze kancelářských aplikací.
Pořiďte si kancelářské balíky za dostupné ceny!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 561,21 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 1537,16 Kč (pouze 512,39 Kč /PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 2439,88 Kč (pouze 487,98 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 658,85 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 604,17 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 2929,08 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2172,58 Kč
- Office 2021 Home and Business for PC/Mac – 2050,28 Kč
- Office 365 Pro Plus Account – 5 Devices – 1 Year – 878,55 Kč
Nejnovější Windows – bezkonkurenční cena!
- Win 11 Professional Key – 299,03 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 591,97 Kč (pouze 296,11 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 860,49 Kč (pouze 286,83 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1299,89 Kč (pouze 259,98 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 296,59 Kč
- Win 10 Professional Key – 201,39 Kč
- Win 10 Home Key – 198,95 Kč
- Win Server 2025 Standard – 756,50 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 780,91 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 299,03 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 312,46 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 314,41 Kč
Vše, co potřebujete – doživotní Office + Windows! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 804,34 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 801,90 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 885,88 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 883,43 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 794,58 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 787,25 Kč
A Wide Range of Tools on Fire Sale!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 610,03 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 431,83 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 332,72 Kč
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 799,22 Kč
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 414,74 Kč
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 732,33 Kč
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 340,05 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 30. 9. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
Komentáře