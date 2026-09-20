Samsung chce přesunout část výroby DDR5 pamětí k partnerům a soustředit se na HBM paměti

Zdroj: Samsung
Rychlý rozvoj umělé inteligence dál extrémně zvyšuje poptávku po hardwaru pro datová centra. S tím ruku v ruce roste význam pamětí HBM, které jsou mnohem efektivnější hlavně z hlediska propustnosti. HBM paměti dokážou přenést mnohem více dat než standardní paměti. Právě na ně se chce Samsung nyní zaměřit jako na prioritní oblast a část kapacit pro běžnější DDR5 přesunout k externím partnerům.
Samsung mění strategii ve výrobě počítačových pamětí
Tento krok dává smysl i z obchodního hlediska. HBM patří v posledních letech mezi nejvýkonnější segmenty paměťového byznysu a používají se především ve výkonných AI akcelerátorech. Podle interních zdrojů Samsung jedná se svými partnery o tom, aby dokončili výrobní linky pro DDR5 dříve, než se původně plánovalo. Firma zároveň zvažuje další investice do externích výrobních kapacit. Cílem je uvolnit vlastní kapacity pro výrobu HBM, které mají vyšší hodnotu a v současnosti je po nich veliká poptávka. Mezi společnosti, se kterými Samsung jedná, patří indická Dreamtech, vietnamská Hanyang Digitech a filipínská SFA Semicon.
HBM neboli High Bandwidth Memory paměti nabízí výrazně vyšší propustnost než běžné paměti a používají se hlavně u výkonných grafických procesorů a AI akcelerátorů. Právě rostoucí poptávka po hardwaru pro umělou inteligenci dělá z HBM pro výrobce pamětí lukrativnější segment. Samsung proto chce využít vlastní výrobní kapacity především tam, kde vidí větší potenciál a vyšší hodnotu produkce. Otázkou zůstává, jak se změna projeví během přechodného období. Trh s DDR5 je už nyní poměrně napjatý a jakýkoliv výpadek nebo pomalejší navyšování kapacit může situaci dále zhoršit. To by mohli pocítit nejen výrobci serverů, ale také koncoví uživatelé, kteří plánují stavbu nového počítače nebo jeho koupi.
Zdroj: gsmarena.com
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