Samsung vydá tablet Galaxy Tab S12 ve verzi Plus a Ultra

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | Zdroj: Winfuture
Společnost Samsung finišuje s novými tablety do aktuální řady Galaxy Tab S12, které právě teď přibližuje rozsáhlý únik. Vydaná zpráva konkrétně odhaluje kompletní specifikace a reklamní fotografie. Novinky na prodejních pultech poznáme pod názvy Galaxy Tab S12 Plus a Galaxy Tab S12 Ultra. Jihokorejský gigant si dokonce neuhlídal ani cenovky pro evropské zákazníky.
Silní konkurenti
Model Galaxy Tab S12 Plus dostane 12,6palcový Dynamic AMOLED 2X displej s 2,8K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř poběží osmijádrový procesor Dimensity 9500 od MediaTeku po boku 12GB operační paměti RAM. Výrobce dá na výběr z 256/512GB interního úložiště včetně podpory až 2TB paměťových microSD karet.
Zadní část nabídne jediný 13MPx objektiv fotoaparátu, zatímco o výdrž se postará 10 600mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 45W nabíjení. Za pozornost také stojí přední 12MPx kamerka, dva stereo reproduktory, certifikace odolnosti IP68 a platforma One UI 9.0 vycházející z operačního systému Android 17.
Nejvyšší model s označením Ultra potěší větším 14,6palcovým panelem s 3K rozlišením. Za dalším rozdílem bude stát více paměťových konfigurací, kde se objeví i 16GB operační paměť RAM nebo 1TB interní úložiště. Záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (13 + 8MPx) a hlavně větší 11 600mAh článek baterie.
Posledním odlišným prvkem je čtveřice stereo reproduktorů s prostorovým zvukem. Dále již shodně v prodejním balení naleznete třeba dotykové pero. Prodej má odstartovat ve středu 7. října a model Plus v základu pořídíte od 1 299 eur (tj. cca 31 626 Kč). Verze Ultra začne u hranice 1 539 eur (tj. cca 37 470 Kč). Nakonec za kombinaci WiFi + 5G si řeknou o 200 euro více (tj. cca 4 869 Kč).
Zdroje: winfuture.de, gizmochina.com
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