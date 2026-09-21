Chystané OnePlus 16 ukázalo svou tvář

• 21. 9. 2026#Android #Smartphony
Chystané OnePlus 16 ukázalo svou tvář

OnePlus 16 | Zdroj: OnePlus

Lehce přes 10 měsíců čekání je u konce a společnost OnePlus nyní na domácí půdě odpálila systém předobjednávek k prvnímu zástupci z nové generace. Produktová série OnePlus 16 započne svoji cestu od základního modelu, ke kterému čínský výrobce spustil vlastní stránku. Ovšem její obsahová část zatím nepřináší moc bližších informací.

Nic skokového

Telefon v současné době prozrazuje paměťové konfigurace a barevná provedení. Designová stránka už na první pohled nepřinese takřka nic nového oproti předchůdci kromě dvou nových barev. Čelní stranu podle posledních spekulací by měl zabrat 6,78palcový AMOLED displej se 165Hz obnovovací frekvencí a pod ním poběží čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu.

OnePlus 16 | Zdroj: OnePlus

Zájemci mohou vybírat ze čtyř různých variant paměti, a to konkrétně složených z 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB nebo 16 GB+1 TB. Prostor vzadu dostane hlavní 200MPx objektiv fotoaparátu a 9 000mAh článek baterie, který zvládne až 100W nabíjení. Od prvního spuštění můžeme očekávat platformu ColorOS 17 vycházející z operačního systému Android 17.

OnePlus16 8 OnePlus16 6 OnePlus16 4

OnePlus 16 | Zdroj: OnePlus

Do obchodů zamíří tři barevné verze, kde ke klasické černé nově přibude oranžová a stříbrná. Předprodej byl sice spuštěn dnes, ale datum ukončení lze očekávat souběžně s oficiálním oznámením, které proběhne někdy během příštího měsíce.

OnePlus16 10 OnePlus16 2 OnePlus16 9

OnePlus16 1 OnePlus16 7 OnePlus16 3

OnePlus 16 | Zdroj: OnePlus

Zdroje: opposhop.cn, oneplus.com, gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

iPhone Duo a 18 Pro: Revoluce za 55 tisíc nebo zklamání? 🍏📱

Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?

Načítání ankety...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

reklama
Satechi
nejpripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim