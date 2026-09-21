Chystané OnePlus 16 ukázalo svou tvář

OnePlus 16 | Zdroj: OnePlus
Lehce přes 10 měsíců čekání je u konce a společnost OnePlus nyní na domácí půdě odpálila systém předobjednávek k prvnímu zástupci z nové generace. Produktová série OnePlus 16 započne svoji cestu od základního modelu, ke kterému čínský výrobce spustil vlastní stránku. Ovšem její obsahová část zatím nepřináší moc bližších informací.
Nic skokového
Telefon v současné době prozrazuje paměťové konfigurace a barevná provedení. Designová stránka už na první pohled nepřinese takřka nic nového oproti předchůdci kromě dvou nových barev. Čelní stranu podle posledních spekulací by měl zabrat 6,78palcový AMOLED displej se 165Hz obnovovací frekvencí a pod ním poběží čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu.
Zájemci mohou vybírat ze čtyř různých variant paměti, a to konkrétně složených z 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB nebo 16 GB+1 TB. Prostor vzadu dostane hlavní 200MPx objektiv fotoaparátu a 9 000mAh článek baterie, který zvládne až 100W nabíjení. Od prvního spuštění můžeme očekávat platformu ColorOS 17 vycházející z operačního systému Android 17.
Do obchodů zamíří tři barevné verze, kde ke klasické černé nově přibude oranžová a stříbrná. Předprodej byl sice spuštěn dnes, ale datum ukončení lze očekávat souběžně s oficiálním oznámením, které proběhne někdy během příštího měsíce.
Zdroje: opposhop.cn, oneplus.com, gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com
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