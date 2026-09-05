Poco X8 Power 5G: Telefon s obří 10 000mAh baterií a odolností IP69K

Zdroj: Poco
Poco je sice jen subznačkou Xiaomi, ale rozhodně nehraje druhé housle. Sice se mnohdy mobily Poco dají najít na jiných trzích pod označením Redmi, někdy je těžké se zorientovat. Tentokrát došlo na představení novinky Poco X8 Power 5G, která rozhodně nevypadá nudně a nemá nudné specifikace.
Elektrárna v kapse
Poco X8 Power 5G opravdu dostojí svému názvu, jelikož v těle o tloušťce 8,65 mm je ukryta baterie s kapacitou 10 000 mAh. Dá se tedy říci, že je to typická powerbanka s displejem, foťáky a odolností. Co se týče certifikací, tak je zde i IP69K, takže odolá i vodě o vyšší teplotě a tlaku. Tím by u mnoha mobilů výčet nadstandardních specifikací skončil, ale zde si Poco nechalo více záležet.
Na zadní straně je sestava 50+8 MPx, přičemž hlavní snímač má optickou stabilizaci obrazu. Displej má vyšší rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a jas dosahuje až na hodnotu 3200 nitů. Ještě k tomu připočtěte 100W nabíjení a máte dobře vybaveného zástupce střední třídy. Do ní se řadí hlavně kvůli použitému procesoru. Snapdragon 6 Gen 5 nepatří mezi ty nejlepší, ale bude dostačovat většině uživatelů.
Poco X8 Power 5G má ale jedno úskalí. Jen u vyšší 256GB varianty najdete úložiště UFS 4.1. Verze se 128 GB má UFS 2.1, takže rozdíly ve výkonu, hlavně při práci se soubory, budou znát. Základní verze startuje na ceně cca 7 900 Kč. Zatím ale nevíme, kdy se objeví v Evropě, případně pod jakým názvem. Otázkou je, jestli si zachová takovou kapacitu baterie.
Specifikace Poco X8 Power 5G
- displej: 6,83 palců (2772×1280 pixelů), 1,5K OLED, 120 Hz obnovovací frekvence, 240 Hz vzorkovací frekvence dotyku, okamžitá vzorkovací frekvence dotyku až 3200 Hz, špičkový jas až 3200 nitů, 3840 Hz vysokofrekvenční PWM stmívání, HDR10+ | Dolby Vision, ochrana Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: až 2,6 GHz, osmijádrový Snapdragon 6 Gen 5 (4nm), Adreno 812 GPU
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128/256 GB (128 GB UFS 2.2 / 256 GB UFS 4.1)
- Operační systém: Android 16, Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,5, OIS, nahrávání videa až ve 4K)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, nahrávání videa ve 4K)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,5, OIS, nahrávání videa až ve 4K)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- čtečka otisků prstů v displeji, infračervený senzor
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, USB Type-C audio
- Konektivita: 5G (SA/NSA), 4G LTE (Dual 4G VoLTE), Wi-Fi 5 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 6.0, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C), Galileo (E1), QZSS (L1), A-GPS, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 163,44 x 78,27 x 8,65 mm, 229 gramů
- baterie a nabíjení: 10000 mAh (typická), 100W rychlé nabíjení HyperCharge, 22,5W reverzní nabíjení
Zdroje: flipkart.com, flipkart.com, instagram.com, fonearena.com
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