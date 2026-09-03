Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blíží

Zdroj: Xiaomi
Už dlouho se spekuluje o příchodu iPhonu s ohebnou konstrukcí a displejem, přičemž se ví, že nepůjde standardní cestou větších ani menších skládaček. Jenže konkurence nespí a v této kategorii mobilů má větší zkušenosti. Není tak divu, že Apple vlastně nepřijde s novým formátem. Už jsme zde měli Galaxy Z Fold8 (recenze) a také například Huawei Pura X Max. Ještě před představením Applu se dočkáme třetí verze s touto konstrukcí, a to přímo od Xiaomi. Jeho novinka Xiaomi 18 Fold se totiž představí o dva dny dříve.
Xiaomi 18 Fold
Společnost již začala lákat na uvedení Xiaomi 18 Fold, které se odehraje již 7. září v Číně. Z toho jasně plyne, že prvně bude k dostání na domovském trhu. Není ale jisté, že se podívá do Evropy. Pokud se tak stane, může nabrat mobil zpoždění, i několik měsíců. Technicky tedy Apple asi nabídne u nás svůj mobil dříve, ale nemůže se pyšnit tím, že byl první. Ostatně to nelze ani nyní, když na globálním trhu je minimálně novinka od Samsungu.
Co se týče Xiaomi 18 Fold, tak je již nyní jasné, že se o výkon bude starat nový procesor Xring O3 z vlastní dílny. Vnitřní displej má nabídnout úhlopříčku 7,58 palců, vnější pak 5,38 palců. Baterie má mít kapacitu 6000 mAh a bude podporováno 67W nabíjení přes USB C a 50W bezdrátová technologie. Na více detailů kolem specifikací si musíme počkat, ale Xiaomi 18 Fold asi nabídne lepší fotografické možnosti než konkurence od Samsungu.
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Zdroje: mi.com, weibo.com, fonearena.com
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