Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blíží

• 3. 9. 2026#Android #Smartphony
Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blíží

Zdroj: Xiaomi

Už dlouho se spekuluje o příchodu iPhonu s ohebnou konstrukcí a displejem, přičemž se ví, že nepůjde standardní cestou větších ani menších skládaček. Jenže konkurence nespí a v této kategorii mobilů má větší zkušenosti. Není tak divu, že Apple vlastně nepřijde s novým formátem. Už jsme zde měli Galaxy Z Fold8 (recenze) a také například Huawei Pura X Max. Ještě před představením Applu se dočkáme třetí verze s touto konstrukcí, a to přímo od Xiaomi. Jeho novinka Xiaomi 18 Fold se totiž představí o dva dny dříve.

Xiaomi 18 Fold

Společnost již začala lákat na uvedení Xiaomi 18 Fold, které se odehraje již 7. září v Číně. Z toho jasně plyne, že prvně bude k dostání na domovském trhu. Není ale jisté, že se podívá do Evropy. Pokud se tak stane, může nabrat mobil zpoždění, i několik měsíců. Technicky tedy Apple asi nabídne u nás svůj mobil dříve, ale nemůže se pyšnit tím, že byl první. Ostatně to nelze ani nyní, když na globálním trhu je minimálně novinka od Samsungu.

Zdroj: Xiaomi

Co se týče Xiaomi 18 Fold, tak je již nyní jasné, že se o výkon bude starat nový procesor Xring O3 z vlastní dílny. Vnitřní displej má nabídnout úhlopříčku 7,58 palců, vnější pak 5,38 palců. Baterie má mít kapacitu 6000 mAh a bude podporováno 67W nabíjení přes USB C a 50W bezdrátová technologie. Na více detailů kolem specifikací si musíme počkat, ale Xiaomi 18 Fold asi nabídne lepší fotografické možnosti než konkurence od Samsungu.

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Zdroj: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Zdroje: mi.com, weibo.com, fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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