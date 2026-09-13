Poco brzy vypustí přírůstek C95 Pro 4G

• 13. 9. 2026#Android #Smartphony
Poco brzy vypustí přírůstek C95 Pro 4G

Poco C95 Pro 4G | Zdroj: GSMArena

Čínská značka Poco si před širokou veřejností nepohlídala nadcházející novinku, kterou na mobilním trhu poznáme pod přesným označením C95 Pro 4G. Telefon bude určitě patřit do segmentu nižší střední třídy, čemuž přímo napovídá celá řada faktorů. Vedle průměrné výbavy je po dnešku k vidění velmi jednoduchý design nebo také už známe konečnou prodejní cenu.

Bez nápadu

Poco C95 Pro 4G má disponovat 6,9palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Do vnitřní části si cestu najde čipová sada Helio G91 Ultra od MediaTeku, která se dočká minimálně dvou odlišných paměťových konfigurací (6+128 GB, 8+256 GB). Za celou výdrží by měl stát 7 500mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení.

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Poco C95 Pro 4G | Zdroj: Gizmochina

Mezi fotoaparáty bude k dispozici hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu v zadní části a přední 8MPx selfie kamerka. První spuštění pod kontrolu vezme operační systém Android 16 v rámci vlastní platformy HyperOS 3. Ze zbytku specifikací můžeme zmínit boční skener otisků prstů, technologii NFC a certifikaci odolnosti IP64.

Do obchodů vstoupí celkem tři různé barevné varianty (černá, modrá, zelená) za cenu v přepočtu od 4 599 Kč. Vyšší konfigurace (8+256 GB) vyjde zhruba na 5 435 Kč. Datum spuštění prodeje zjistíme v nejbližších dnech.

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Poco C95 Pro 4G | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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