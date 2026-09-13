Analýza Opensignal: T-Mobile v Česku dominuje kvalitě mobilních sítí

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Kvalitě poskytovaných služeb mobilních operátorů se nevěnují jen úřady, ale jsou zde i společnosti, které analyzují nezávisle rychlost, kvalitu, pokrytí a další vlastnosti poskytovaných služeb. Čerstvá analýza od Opensignal ukazuje, že na českém trhu je jednoznačně jedna síť lepší.
T-Mobile jako první
Analýza mobilních sítí společností Opensignal jasně ukazuje, že T-Mobile má v mnoha oblastech nejlepší mobilní síť. Níže na obrázku můžete vidět rychlý přehled, přičemž si možná všimnete jedné zvláštnosti. T-Mobile se totiž jako jediný nedělí v mnoha kategoriích o stejné místo s jiným operátorem. Na druhou stranu pouze O2 dokázalo získat samostatné prvenství v jedné kategorii – konkrétně v podílu času stráveném na 5G. Vodafone nemá jednoznačné vítězství, o které by se nemusel dělit.
Níže si můžete přečíst, v kterých kategoriích uspěl na prvním místě který operátor, ale samotná analýza uvádí ještě jednu zajímavou informaci. Ta se týká aktivních SIM karet. T-Mobile má 38,4 %, O2 si připisuje 33,2 % aktivních SIM a Vodafone má 25,2 %. Zbývající 3,2 % připadají na virtuální operátory, přičemž jejich tržní podíl se dlouhodobě snižuje. Celá analýza vychází ze sledování období od 1. dubna do 29. června tohoto roku.
Celková uživatelská zkušenost
- Celková zkušenost se stahováním: T-Mobile
- Celková zkušenost s nahráváním: T-Mobile
- Zkušenost se sledováním videa: T-Mobile
- Zkušenost se živým vysíláním: T-Mobile / O2
- Herní zážitek: T-Mobile / O2 / Vodafone
Zkušenost v síti 5G
- Rychlost stahování v 5G
- T-Mobile: 176,3 Mbps
- O2: 93,5 Mbps
- Vodafone: 53 Mbps
- Rychlost nahrávání v 5G
- T-Mobile: 36,3 Mbps
- Vodafone: 24,5 Mbps
- O2: 22,1 Mbps
- Přehrávání videa v 5G: T-Mobile
- Živé vysílání v 5G: T-Mobile / O2
- Herní zážitek v 5G: T-Mobile / Vodafone
Pokrytí, dostupnost a kvalita
- Konzistentní kvalita připojení: T-Mobile
- Zkušenost s celkovým pokrytím: T-Mobile
- Pokrytí sítí 5G: T-Mobile / O2
- Podíl času stráveného na 5G: O2
- Dostupnost sítě: T-Mobile / O2 / Vodafone
- Spolehlivost sítě: T-Mobile / O2
Zdroj: insights.opensignal.com
Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?
Komentáře