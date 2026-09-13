Analýza Opensignal: T-Mobile v Česku dominuje kvalitě mobilních sítí

• 13. 9. 2026#Mobilní operátoři
Analýza Opensignal: T-Mobile v Česku dominuje kvalitě mobilních sítí

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Kvalitě poskytovaných služeb mobilních operátorů se nevěnují jen úřady, ale jsou zde i společnosti, které analyzují nezávisle rychlost, kvalitu, pokrytí a další vlastnosti poskytovaných služeb. Čerstvá analýza od Opensignal ukazuje, že na českém trhu je jednoznačně jedna síť lepší.

T-Mobile jako první

Analýza mobilních sítí společností Opensignal jasně ukazuje, že T-Mobile má v mnoha oblastech nejlepší mobilní síť. Níže na obrázku můžete vidět rychlý přehled, přičemž si možná všimnete jedné zvláštnosti. T-Mobile se totiž jako jediný nedělí v mnoha kategoriích o stejné místo s jiným operátorem. Na druhou stranu pouze O2 dokázalo získat samostatné prvenství v jedné kategorii – konkrétně v podílu času stráveném na 5G. Vodafone nemá jednoznačné vítězství, o které by se nemusel dělit.

Mobile Network Experience Report September 2026 © Opensignal Limited

Zdroj: opensignal

Níže si můžete přečíst, v kterých kategoriích uspěl na prvním místě který operátor, ale samotná analýza uvádí ještě jednu zajímavou informaci. Ta se týká aktivních SIM karet. T-Mobile má 38,4 %, O2 si připisuje 33,2 % aktivních SIM a Vodafone má 25,2 %. Zbývající 3,2 % připadají na virtuální operátory, přičemž jejich tržní podíl se dlouhodobě snižuje. Celá analýza vychází ze sledování období od 1. dubna do 29. června tohoto roku.

Celková uživatelská zkušenost

  • Celková zkušenost se stahováním: T-Mobile
  • Celková zkušenost s nahráváním: T-Mobile
  • Zkušenost se sledováním videa: T-Mobile
  • Zkušenost se živým vysíláním: T-Mobile / O2
  • Herní zážitek: T-Mobile / O2 / Vodafone

Zkušenost v síti 5G

  • Rychlost stahování v 5G
    1. T-Mobile: 176,3 Mbps
    2. O2: 93,5 Mbps
    3. Vodafone: 53 Mbps
  • Rychlost nahrávání v 5G
    1. T-Mobile: 36,3 Mbps
    2. Vodafone: 24,5 Mbps
    3. O2: 22,1 Mbps
  • Přehrávání videa v 5G: T-Mobile
  • Živé vysílání v 5G: T-Mobile / O2
  • Herní zážitek v 5G: T-Mobile / Vodafone

Pokrytí, dostupnost a kvalita

  • Konzistentní kvalita připojení: T-Mobile
  • Zkušenost s celkovým pokrytím: T-Mobile
  • Pokrytí sítí 5G: T-Mobile / O2
  • Podíl času stráveného na 5G: O2
  • Dostupnost sítě: T-Mobile / O2 / Vodafone
  • Spolehlivost sítě: T-Mobile / O2

Zdroj: insights.opensignal.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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