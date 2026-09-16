Jak na výhodnější mobilní volání a data: Zajímavé tarify od 249 Kč měsíčně

Získat v České republice výhodné podmínky pro mobilní volání a internet často znamená podstupovat zdlouhavé a únavné vyjednávání s retenčními odděleními velkých operátorů. Standardní ceníkové nabídky bývají nastaveny vysoko, a pokud běžný zákazník nechce zbytečně přeplácet, nezbývá mu než hrozit odchodem nebo čekat na dočasné promo akce. Na trhu však existují způsoby, jak se dostat k férovým cenám v rámci stálé a veřejně přístupné nabídky bez nutnosti jakéhokoliv smlouvání.
Plná svoboda a nulové poplatky za převod
Základním stavebním kamenem nabídky mobilních služeb od společnosti NejPřipojení.cz s.r.o. je kompletní flexibilita. Tarify jsou poskytovány zcela bez smluvního závazku, což uživatelům dává plnou kontrolu nad výdaji – službu lze kdykoliv bez sankcí upravit, změnit či ukončit.
- Přenesení stávajícího telefonního čísla probíhá plně zdarma.
- Mobilní tarify lze objednat samostatně bez nutnosti vázat je na pevný internet či další služby.
- Jako bonus k objednávce je možné získat televizní službu NejPřipojení TV na půl roku (6 měsíců) za 1 Kč měsíčně.
Přehled stálých tarifů pro jednotlivce
Portfolio služeb přímo reaguje na různé typy uživatelů a jejich datovou spotřebu. Všechny balíčky automaticky obsahují neomezené volání do všech tuzemských sítí:
- Základní tarif s 1 GB dat
- Obsahuje neomezené volání, SMS za 1,51 Kč a 1 GB mobilních dat.
- Měsíční poplatek činí 249 Kč.
- Střední tarif s 5 GB dat
- Nabízí neomezené volání, neomezené SMS a 5 GB mobilních dat.
- Měsíční poplatek činí 395 Kč.
- Plně neomezený tarif
- Zahrnuje neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data.
- Měsíční poplatek činí 496 Kč pro jednotlivce.
Systém množstevních slev: Neomezená data od 392 Kč
Největší finanční úsporu přináší sloučení více SIM karet pod jeden společný účet. U plně neomezeného tarifu (neomezené volání, SMS i data) je připraven odstupňovaný systém množstevních slev, díky kterému jednotková cena s každou další přidanou kartou klesá:
- 2x Neomezený tarif: 475 Kč / měsíc za kartu
- 3x Neomezený tarif: 447 Kč / měsíc za kartu
- 4x Neomezený tarif: 420 Kč / měsíc za kartu
- 5x Neomezený tarif: 419 Kč / měsíc za kartu
- 6x Neomezený tarif: 392 Kč / měsíc za kartu
Tento model představuje transparentní a snadnou cestu, jak může celá rodina nebo menší pracovní kolektiv srazit náklady na neomezené mobilní služby na minimum, aniž by musel složitě poptávat individuální korporátní podmínky.
Kompletní specifikaci stálé nabídky, kalkulačku množstevních slev a objednávkový formulář naleznete na webu NejPřipojení.cz.
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
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