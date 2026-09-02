Google Pics: Nový nástroj pro generování a úpravu obrázků

Zdroj: Google
Další týden, další nová služba od Googlu. Tentokrát jsme se dočkali novinky Google Pics a jak název napovídá, týká se obrázků, konkrétně tedy generování. Sice to může vypadat jako nějaká osamocená varianta možnosti AI generování, ale více má nakročeno k pokročilejšímu editoru.
Google Pics
Společnost má poměrně silný model Gemini Nano Banana, přičemž je již v několika verzích. Na něm asi byla postavena samotná služba Google Pics, která samozřejmě umí vygenerovat obrázek z textového popisu. Zde to ale nekončí. Přímo ve vygenerovaném obrázku můžete například kliknout na konkrétní objekt a pomocí textového popisu ho změnit. Již tedy není potřeba textově vysvětlovat podrobně, co se má na daném obrázku změnit.
Zde to ale nekončí, jelikož se nabízí i takové možnosti, jako je editace textu. S tím souvisí i možnost přeložení části textu nebo přímo celého obsahu na daném obrázku. Ve výsledku se tedy nabízí možnosti jako izolace objektů, editování textů, možnost kolaborativní spolupráce a generování více možností najednou.
Služba jako taková je dostupná na stránce pics.new (byť zatím přesměrovává na jinou doménu) a současně došlo k integraci do Google Dokumentů, Prezentací a Disku. Aktuálně se začíná rozšiřovat dostupnost, ale je omezena na uživatele s placenými účty Pro a Ultra.
Zdroje: blog.google, workspace.google.com, gsmarena.com
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