Google Pics: Nový nástroj pro generování a úpravu obrázků

• 2. 9. 2026#AI
Google Pics: Nový nástroj pro generování a úpravu obrázků

Zdroj: Google

Další týden, další nová služba od Googlu. Tentokrát jsme se dočkali novinky Google Pics a jak název napovídá, týká se obrázků, konkrétně tedy generování. Sice to může vypadat jako nějaká osamocená varianta možnosti AI generování, ale více má nakročeno k pokročilejšímu editoru.

Google Pics

Společnost má poměrně silný model Gemini Nano Banana, přičemž je již v několika verzích. Na něm asi byla postavena samotná služba Google Pics, která samozřejmě umí vygenerovat obrázek z textového popisu. Zde to ale nekončí. Přímo ve vygenerovaném obrázku můžete například kliknout na konkrétní objekt a pomocí textového popisu ho změnit. Již tedy není potřeba textově vysvětlovat podrobně, co se má na daném obrázku změnit.

Zde to ale nekončí, jelikož se nabízí i takové možnosti, jako je editace textu. S tím souvisí i možnost přeložení části textu nebo přímo celého obsahu na daném obrázku. Ve výsledku se tedy nabízí možnosti jako izolace objektů, editování textů, možnost kolaborativní spolupráce a generování více možností najednou.

Služba jako taková je dostupná na stránce pics.new (byť zatím přesměrovává na jinou doménu) a současně došlo k integraci do Google Dokumentů, Prezentací a Disku. Aktuálně se začíná rozšiřovat dostupnost, ale je omezena na uživatele s placenými účty Pro a Ultra.

Zdroje: blog.google, workspace.google.com, gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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