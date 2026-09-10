Apple představil AirPods 5. Přináší vrcholné potlačení zvuku ANC a vylepšený zvuk

Zdroj: Apple
Apple představil další generaci bezdrátových sluchátek AirPods 5. Sluchátka mají lákat na výrazně výkonnější aktivní potlačování hluku (ANC), přepracovanou víceportovou akustiku a adaptivní ekvalizaci nové generace. Apple u nových AirPods 5 nesází na nějakou zásadní změnu konstrukce, ale především na lepší potlačení hluku, kvalitnější zvuk a výbavu. Zajímavá je především cenová strategie, kdy se funkce aktivního potlačení zvuku ANC dostává už do základní varianty, zatímco dražší model přidává komfortnější ovládání a nabíjení.
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Nové AirPods 5 jsou tady
Apple tvrdí, že nové AirPods 5 dokážou potlačit až o 50 % více okolního hluku než předchozí generace – AirPods 4. Nápomocná má být nová víceportová akustická architektura a upravené algoritmy pro výpočet zvuku. Vylepšený režim propustnosti má naopak přenášet hlasy a okolní zvuky přirozeněji.
Adaptivní zvuk mezi propustností a ANC automaticky přepíná podle prostředí a detekce konverzací ztiší hudbu ve chvíli, kdy uživatel začne mluvit. Novinkou je také možnost reagovat na Siri pohybem hlavy.
Nová akustika má přinést detailnější zvuk
AirPods 5 využívají víceportovou akustickou architekturu a adaptivní ekvalizaci nové generace, které vycházejí z technologií použitých v AirPods Pro 3. Apple slibuje bohatší a detailnější reprodukci, která se má lépe přizpůsobit různým tvarům uší. Nechybí také personalizovaný prostorový zvuk pro kompatibilní obsah.
Zajímavé je, že Apple AirPods 5 rozděluje do dvou variant. Dražší varianta dostane bezdrátové nabíjecí pouzdro, delší výdrž baterie a tlakový snímač na stopce s ovládáním hlasitosti. Hlasitost tak lze měnit přejetím prstu nahoru nebo dolů. Také má zvládnout až 5 hodin poslechu s aktivním potlačováním hluku, tedy o hodinu více než AirPods 4 s ANC. Společně s pouzdrem výdrž dosahuje až 22 hodin. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C, nabíječkou pro Apple Watch nebo prostřednictvím standardu Qi.
Odolnější konstrukce a více recyklovaných materiálů
Apple zmiňuje také vyšší odolnost proti prachu, potu a vodě. Nové AirPods 5 mají zároveň obsahovat přibližně 40 % recyklovaných materiálů. U bezdrátového pouzdra tvoří recyklovaný materiál 70 % použitého plastu a baterie využívá 100% recyklovaný kobalt.
Pro využití všech funkcí budou AirPods 5 potřebovat zařízení Apple s nejnovější verzí operačního systému. Některé funkce, například Okamžité tlumočení nebo nové možnosti Siri AI, budou navíc záviset na podpoře Apple Intelligence a konkrétním jazyku.
Cena základní varianty AirPods 5 je stanovena na 3490 Kč, dražší varianta s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem pak vyjde na 3990 Kč. Předobjednávky startují 9.9. a prodej pak začíná 18. září.
Zdroj: apple.com
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