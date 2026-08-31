ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem

• 31. 8. 2026#Android #iOS
ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

ChatGPT a Codex nově podporují práci s více Google účty. Uživatelé tak už nejsou omezeni pouze na jeden připojený účet, prostřednictvím kterého mohou pracovat s e-mailovou schránkou Gmail, Kalendářem Google a kontakty.

Podpora více Google účtů v ChatGPT

OpenAI začalo v ChatGPT a Codexu podporovat možnost připojení více Google účtů. Funkce se může hodit například uživatelům, kteří mají samostatný osobní a pracovní účet. V jedné konverzaci tak mohou pracovat například s osobní e-mailovou schránkou, zatímco v jiné procházet pracovní e-maily.

Při práci s více účty navíc nebude nutné mezi nimi ručně přepínat. V nastavení ChatGPT stačí v sekci „Pluginy“ připojit další Google účet a následně v chatu specifikovat, na který účet se má chatbot zaměřit. Uživatelé tak mohou pracovat s více účty současně, například s událostmi z pracovního i osobního kalendáře.

chatgpt google

Zdroj: Dotekomanie

Přístup ke zdrojům z více účtů zároveň poskytuje AI agentovi širší kontext, díky kterému může lépe pracovat s obsahem a například plánovat aktivity napříč osobním a pracovním prostředím. Má to ale i druhou stránku. Čím širší kontext chceme chatbotovi poskytnout, tím větší oprávnění k přístupu k účtům Google mu musíme udělit.

Dostupnost podpory více účtů se odvíjí od předplatného, nastavení organizace a oprávnění správce. U firemních účtů proto uživatelé nemusí automaticky získat přístup ke všem účtům. Jejich dostupnost obvykle určuje správce organizace a nastavení připojení k prostředí ChatGPT.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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