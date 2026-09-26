Nový Honor X9e Pro láká na 11 000mAh baterii a extrémní odolnost

Zdroj: Honor
Honor pokračuje vměstnávání obřích baterií do mobilů, zejména tedy střední a nižší třídy. Tentokrát zde máme novinku Honor X9e Pro, která atakuje hranici 11 000 mAh.
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Přes deset tisíc
Hlavní předností je tedy baterie, ale není to jediná specifikace s tak vysokým číslem. U displeje se firma chlubí maximálním jasem 10 000 nitů, ale jedná se o lokální maximum. Bonusem navíc je certifikace IP69K, takže vydrží i vodu o vyšší teplotě a tlaku.
Ostatní specifikace již řadí mobil do střední třídy, jelikož se o výkon stará Snapdragon 6 Gen 5. Sice je na zadní straně masivní fotomodul, ale samotná sestava čítá 108+5 MPx. S tímto si sice moc nevyhrajete při focení, ale aspoň má hlavní snímač optickou stabilizaci obrazu.
Rozhodně se nejedná o obyčejný mobil, ale je trochu zvláštní, že jeden z mála mobilů s obří baterií má ostatní specifikace spíše průměrné. Cena základní verze vychází v přepočtu na skoro deset tisíc korun. Zaujme zejména ty, co chtějí dlouhou výdrž na jedno nabití, jasný displej a odolnost. Kdy se dostane do Evropy, zatím není jasné.
Specifikace Honor X9e Pro
- displej: 6,8 palců, AMOLED, 2788 x 1280 pixelů, jas 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / 10000 nitů (Peak), Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, Octa-core (4× A78*2,6GHz + 4× A55*2,0GHz)
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 16, MagicOS 10
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, F1,75, OIS, 4K video, 15X digitální zoom, podpora focení pod vodou až do 10 m)
- 5 Mpx (ultra širokoúhlý, F2,2)
- přední: 16 Mpx (F2,45, 1080P video)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, F1,75, OIS, 4K video, 15X digitální zoom, podpora focení pod vodou až do 10 m)
- IP66, IP68, IP69, IP69K
- čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6E (802.11 ax, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 6.0, NFC, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS/BDS, USB-C (USB 2.0, OTG 9V/3A)
- rozměry a hmotnost: 162,2 x 77 x 8,08 mm, cca 203 gramů
- baterie a nabíjení: 11000 mAh, 80W drátové HONOR SuperCharge, 27W reverzní nabíjení
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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