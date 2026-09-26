Nový Honor X9e Pro láká na 11 000mAh baterii a extrémní odolnost

• 26. 9. 2026#Android #Smartphony
Nový Honor X9e Pro láká na 11 000mAh baterii a extrémní odolnost

Zdroj: Honor

Honor pokračuje vměstnávání obřích baterií do mobilů, zejména tedy střední a nižší třídy. Tentokrát zde máme novinku Honor X9e Pro, která atakuje hranici 11 000 mAh.

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Přes deset tisíc

Hlavní předností je tedy baterie, ale není to jediná specifikace s tak vysokým číslem. U displeje se firma chlubí maximálním jasem 10 000 nitů, ale jedná se o lokální maximum. Bonusem navíc je certifikace IP69K, takže vydrží i vodu o vyšší teplotě a tlaku.

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Zdroj: Honor

Ostatní specifikace již řadí mobil do střední třídy, jelikož se o výkon stará Snapdragon 6 Gen 5. Sice je na zadní straně masivní fotomodul, ale samotná sestava čítá 108+5 MPx. S tímto si sice moc nevyhrajete při focení, ale aspoň má hlavní snímač optickou stabilizaci obrazu.

honor x9e pro gold back honor x9e pro red back

Zdroj: Honor

Rozhodně se nejedná o obyčejný mobil, ale je trochu zvláštní, že jeden z mála mobilů s obří baterií má ostatní specifikace spíše průměrné. Cena základní verze vychází v přepočtu na skoro deset tisíc korun. Zaujme zejména ty, co chtějí dlouhou výdrž na jedno nabití, jasný displej a odolnost. Kdy se dostane do Evropy, zatím není jasné.

Specifikace Honor X9e Pro

  • displej: 6,8 palců, AMOLED, 2788 x 1280 pixelů, jas 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / 10000 nitů (Peak), Corning Gorilla Glass Victus 2
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, Octa-core (4× A78*2,6GHz + 4× A55*2,0GHz)
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Android 16, MagicOS 10
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, F1,75, OIS, 4K video, 15X digitální zoom, podpora focení pod vodou až do 10 m)
      • 5 Mpx (ultra širokoúhlý, F2,2)
    • přední: 16 Mpx (F2,45, 1080P video)
  • IP66, IP68, IP69, IP69K
  • čtečka otisků prstů
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6E (802.11 ax, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 6.0, NFC, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS/BDS, USB-C (USB 2.0, OTG 9V/3A)
  • rozměry a hmotnost: 162,2 x 77 x 8,08 mm, cca 203 gramů
  • baterie a nabíjení: 11000 mAh, 80W drátové HONOR SuperCharge, 27W reverzní nabíjení

Zdroje: honor.com, gizmochina.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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