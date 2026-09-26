VEDOS rozdává slevy až 70 %: Ušetřete na WordPress hostingu, rychlém VPS i nových doménách

Zprovoznění nového internetového projektu, ať už jde o osobní blog, firemní prezentaci nebo náročnější aplikaci, vyžaduje spolehlivé technické zázemí. Největší český poskytovatel hostingových služeb VEDOS připravil dlouhodobou slevovou akci pokrývající klíčové stavební kameny webové infrastruktury – od sdílených webhostingů a specializovaného prostředí pro WordPress přes virtuální servery až po moderní doménové koncovky. Veškeré slevové kupóny mají platnost až do 31. 12. 2026 a vztahují se na první fakturační období.
Webhostingy a specializované prostředí pro WordPress
Základem nabídky pro běžné i náročnější webové prezentace jsou optimalizované hostingové balíčky. Pro redakční systém WordPress je k dispozici dedikované řešení běžící na rychlých serverech LiteSpeed s pokročilým zabezpečením VEDOS Protection proti DDoS útokům. Pro univerzální webové projekty slouží osvědčené diskové zázemí na 100% NVMe/SSD úložištích s nepřetržitou zákaznickou podporou.
- Webhosting NoLimit a Extra (-70 %) (kód: WN261APXDW)
- WordPress Hosting – WP LowCost a WP NoLimit (-50 %) (kód: WP0GXAFCIW)
Virtuální privátní servery (VPS) pro náročné aplikace
Pro vývojáře, e-shopy s vyšší návštěvností nebo projekty vyžadující plnou administrátorskou kontrolu (root přístup) jsou určeny virtualizované servery. Výběr zahrnuje klasické výkonné servery na rychlých SSD discích i moderní cloudové řešení postavené na robustní platformě OpenNebula s možností flexibilního škálování výkonu.
- VPS ON na cloudové platformě OpenNebula (-33 %) (kód: VN261SWWXS)
- VPS SSD virtuální privátní servery (-25 %) (kód: VD261ACALS)
Registrace nových internetových domén
Nedílnou součástí startu každého projektu je volba zapamatovatelné webové adresy. Zvýhodnění se vztahuje na širokou škálu tematických a moderních koncovek, které umožňují vytvořit úderný název pro e-shop, technologický portál i kreativní portfolio na první rok registrace.
- Domény .ONLINE, .STORE, .TECH, .SITE, .WEBSITE, .SPACE, .FUN (-50 %) (kód: DM2612MQGY)
Zvýhodněné registrace a hostingové balíčky lze aktivovat zadáním příslušného kódu v prvním kroku objednávky na oficiálním webu VEDOS. Nabídka platí do konce roku 2026.
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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