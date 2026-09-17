K novým hodinkám Apple Watch byla uvedena i nová rychlejší nabíječka

Zdroj: Apple2
Některé novinky i Apple představuje bez nějakého oznámení nebo upozornění. Jednoduše je zařazuje do své nabídky v obchodu. Včera jsme vás informovali o poměrně zajímavé nové kompaktní nabíječce, která je unikátní. A nyní zde máme nový puk pro nabíjení pro nové hodinky Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4.
Rychlejší nabíječka
Do této chvíle měl Apple v nabídce puk s označením „Magnetický nabíjecí kabel k Apple Watch (1m)“ za 790 Kč. V podstatě standardní vybavení každého, kdo má hodinky od Applu. S uvedením nových hodinek došlo na změnu nabíjení a nově jde využit vyšší výkon. To si samozřejmě žádá i nový puk s touto podporou.
Apple tak v tichosti vydal „Magnetický rychlonabíjecí USB-C kabel k Apple Watch (1 m)“. Vypadá stejně, jen tedy název se lehce změnil. Bohužel Apple na oficiálních stránkách zásadně neuvádí podrobné specifikace, ale podařilo se zjistit, že jeho výkon je 10 W, což je tedy dvojnásobek oproti původnímu. Je ale zajímavé, že na stránce přímo uvádí, že rychlejší nabíjení je podporováno, pokud je využít „20W USB-C napájecí adaptér Apple (modelem A2305)“. To by znamenalo, že byste si museli zakoupit dvě věci, pokud tento adaptér ještě nemáte.
|Model
|Předchozí nabíječka
|Nová nabíječka
|Apple Watch Series 12
|8 hodin výdrže baterie za 15 minut
|12 hodin výdrže baterie za 15 minut
|Apple Watch Ultra 4
|12 hodin výdrže baterie za 15 minut
|18 hodin výdrže baterie za 15 minut
|Apple Watch Series 11
|8 hodin výdrže baterie za 15 minut
|8 hodin výdrže baterie za 15 minut
|Apple Watch Ultra 3
|12 hodin výdrže baterie za 15 minut
|12 hodin výdrže baterie za 15 minut
Dobrou zprávou je, že se nezměnila cena a i nový puk stojí 790 Kč. K dispozici je již nyní v obchodě Applu a zřejmě i u partnerů.
Zdroje: apple.com, phonearena.com, macrumors.com
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
Komentáře
Jan S17. 9. 2026, 10:48
Výdrž akumulátoru vysoká cena – nikdy
Přemysl Vaculík17. 9. 2026, 11:48
Co konkrétně myslíte?