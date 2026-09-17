K novým hodinkám Apple Watch byla uvedena i nová rychlejší nabíječka

• 17. 9. 2026#Příslušenství
K novým hodinkám Apple Watch byla uvedena i nová rychlejší nabíječka

Zdroj: Apple

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Některé novinky i Apple představuje bez nějakého oznámení nebo upozornění. Jednoduše je zařazuje do své nabídky v obchodu. Včera jsme vás informovali o poměrně zajímavé nové kompaktní nabíječce, která je unikátní. A nyní zde máme nový puk pro nabíjení pro nové hodinky Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4.

Rychlejší nabíječka

Do této chvíle měl Apple v nabídce puk s označením „Magnetický nabíjecí kabel k Apple Watch (1m)“ za 790 Kč. V podstatě standardní vybavení každého, kdo má hodinky od Applu. S uvedením nových hodinek došlo na změnu nabíjení a nově jde využit vyšší výkon. To si samozřejmě žádá i nový puk s touto podporou.

ML434 AV3 ML434 AV2 ML434 AV1

Zdroj: Apple

Apple tak v tichosti vydal „Magnetický rychlonabíjecí USB-C kabel k Apple Watch (1 m)“. Vypadá stejně, jen tedy název se lehce změnil. Bohužel Apple na oficiálních stránkách zásadně neuvádí podrobné specifikace, ale podařilo se zjistit, že jeho výkon je 10 W, což je tedy dvojnásobek oproti původnímu. Je ale zajímavé, že na stránce přímo uvádí, že rychlejší nabíjení je podporováno, pokud je využít „20W USB-C napájecí adaptér Apple (modelem A2305)“. To by znamenalo, že byste si museli zakoupit dvě věci, pokud tento adaptér ještě nemáte.

ModelPředchozí nabíječkaNová nabíječka
Apple Watch Series 128 hodin výdrže baterie za 15 minut12 hodin výdrže baterie za 15 minut
Apple Watch Ultra 412 hodin výdrže baterie za 15 minut18 hodin výdrže baterie za 15 minut
Apple Watch Series 118 hodin výdrže baterie za 15 minut8 hodin výdrže baterie za 15 minut
Apple Watch Ultra 312 hodin výdrže baterie za 15 minut12 hodin výdrže baterie za 15 minut

Dobrou zprávou je, že se nezměnila cena a i nový puk stojí 790 Kč. K dispozici je již nyní v obchodě Applu a zřejmě i u partnerů.

Zdroje: apple.com, phonearena.com, macrumors.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Jan S

17. 9. 2026, 10:48

Výdrž akumulátoru vysoká cena – nikdy

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Přemysl Vaculík

VIP 17. 9. 2026, 11:48

Co konkrétně myslíte?

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