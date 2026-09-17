Alza Slevy: Tipy na zlevněné chytré osvětlení, automatizaci i péči o mazlíčky

Modernizace domácnosti pomocí chytrých technologií přináší vyšší komfort, úsporu energií i pokročilé možnosti automatizace. Aktuální nabídka přináší cenová zvýhodnění napříč klíčovými segmenty chytré elektroniky. Výběr zahrnuje populární ekosystémy osvětlení, prvky pro automatizaci spotřebičů i specializované doplňky.
Chytré stropní a bodové osvětlení
Základem každého inteligentního interiéru je centrální osvětlení s možností nastavení teploty bílého světla a barevných scén. V této kategorii lze nalézt komplexní stropní svítidla, zápustné body do koupelen i velkoformátové LED panely s podporou moderních komunikačních protokolů.
- Yeelight Meteor Smart Ceiling Light C230 (-69 %)
- IMMAX NEO LITE SEMPLICI Smart, černé, 50 cm 48W 3468 lm Tuya WiFi BEACON (-40 %)
- Signify Commercial Hue WA Adore koupelnové zápustné svítidlo 1× GU10 LED 4,2 W 400 lm 2200-6500 K 9 (-20 %)
- Signify Commercial 50634/31/P7 Hue WACA Fugato bodové LED svítidlo 4× GU10 5,7 W 350 lm 2000-6500 K (-20 %)
- Philips Hue 50633/31/P7 WACA Fugato bodové LED svítidlo 3× GU10 5,7 W 350 lm 2000-6500 K RGB IP20, b (-20 %)
- Tesla Lighting inteligentní podsvícený LED panel 600 × 600 mm, 42 W, 3780 lm, 2700-4000 K, Tuya (-20 %)
- Yeelight Mercury Smart Ceiling Light C380 (-20 %)
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Chytré žárovky a startovací sady
Pro rychlou integraci chytrého řízení do stávajících lamp a lustrů představují nejefektivnější řešení samostatné žárovky a cenově zvýhodněné kity. K dispozici jsou patice E27, E14 i bodové GU10 se širokým spektrem bílého i barevného světla.
- Philips Hue White Ambiance 5,1W E14 Kapka (-28 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance 6W 810 E27 4ks (-20 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance 5W GU10 Starter Kit PRO (-20 %)
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Ambientní a dekorativní osvětlení
Navození správné atmosféry při sledování multimédií či odpočinku zajišťují designová doplňková svítidla, světelné panely a flexibilní LED pásky. Moderní modely podporují pokročilé adresování diod RGBIC i univerzální standard Matter.
- BOT Projektor noční oblohy S2 music (-35 %)
- IMMAX NEO LITE Smart RGBIC+CCTIC, WiFi, 5 m, TUYA, IR dálkový ovladač, Beacon (-30 %)
- Govee Skyline RGBICWW závěsný pásek 4m Matter (-30 %)
- SwitchBot RGBICWW Strip Light (-25 %)
- Philips Hue Go přenosná stolní lampička černá (-24 %)
- Philips Hue Flourish table WCA (-20 %)
- Govee Pixel Light 1024 LED Panel Matter (-15 %)
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Venkovní chytré osvětlení
Exteriérové osvětlení propojuje bezpečnostní prvky s estetickým nasvícením zahrad a teras. Certifikované konstrukce zaručují vysokou odolnost proti vlivům počasí i integraci do komplexních časových a senzorických scénářů.
- Philips Hue White and Color Ambiance Lily XL 17462/30/P7 (-35 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance Calla extention 17420/30/P7 (-26 %)
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Automatizace, zásuvky a pohony
Segment řízení a spínání spotřebičů umožňuje snadnou optimalizaci chodu domácnosti i měření spotřeby elektrické energie. Nabídka pokrývá motorizované pohony stínění, instalační relé pod vypínače i univerzální zásuvkové adaptéry.
- X-Site Smart pohon na roletu Wifi 37/38 mm (-50 %)
- EZVIZ Chytrá zásuvka T31-16E s měřením spotřeby (16Ah) (-25 %)
- SONOFF iPlug Zigbee Smart Plug S60 Series (-20 %)
- SwitchBot Bot Rechargeable (-15 %)
- RETLUX RSH 306 Smart podomítkové relé 2 × 5A (-15 %)
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Chytrá péče o domácí mazlíčky
Kategorie Smart Pet se zaměřuje na dohled, bezpečnost a automatizaci krmení zvířat. Sortiment zahrnuje lokalizační GPS jednotky pro venkovní použití i programovatelné dávkovače stravy a interaktivní doplňky.
- PetsToGo ONE – GPS lokátor pro psy (-40 %)
- BEURER PP410 (-29 %)
- BEURER PP170 (-20 %)
- BEURER PP210 (-20 %)
- BOT Automatický dávkovač krmiva pro domácí mazlíčky, 5 porcí, černý (-10 %)
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Další zajímavé výběry
V produktovém portfoliu se nachází také designové příslušenství pro úpravu modulárních panelů. Patří sem například Nanoleaf Lines Skin Matte Pink 9pcs (-30 %), které umožňuje přizpůsobit vzhled světelných linií barevnému ladění místnosti.
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