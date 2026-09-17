Alza Slevy: Tipy na zlevněné chytré osvětlení, automatizaci i péči o mazlíčky KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 17. 9. 2026#Smart Home
Alza Slevy: Tipy na zlevněné chytré osvětlení, automatizaci i péči o mazlíčky

Modernizace domácnosti pomocí chytrých technologií přináší vyšší komfort, úsporu energií i pokročilé možnosti automatizace. Aktuální nabídka přináší cenová zvýhodnění napříč klíčovými segmenty chytré elektroniky. Výběr zahrnuje populární ekosystémy osvětlení, prvky pro automatizaci spotřebičů i specializované doplňky.

Chytré stropní a bodové osvětlení

Základem každého inteligentního interiéru je centrální osvětlení s možností nastavení teploty bílého světla a barevných scén. V této kategorii lze nalézt komplexní stropní svítidla, zápustné body do koupelen i velkoformátové LED panely s podporou moderních komunikačních protokolů.

Chytré žárovky a startovací sady

Pro rychlou integraci chytrého řízení do stávajících lamp a lustrů představují nejefektivnější řešení samostatné žárovky a cenově zvýhodněné kity. K dispozici jsou patice E27, E14 i bodové GU10 se širokým spektrem bílého i barevného světla.

Ambientní a dekorativní osvětlení

Navození správné atmosféry při sledování multimédií či odpočinku zajišťují designová doplňková svítidla, světelné panely a flexibilní LED pásky. Moderní modely podporují pokročilé adresování diod RGBIC i univerzální standard Matter.

Venkovní chytré osvětlení

Exteriérové osvětlení propojuje bezpečnostní prvky s estetickým nasvícením zahrad a teras. Certifikované konstrukce zaručují vysokou odolnost proti vlivům počasí i integraci do komplexních časových a senzorických scénářů.

Automatizace, zásuvky a pohony

Segment řízení a spínání spotřebičů umožňuje snadnou optimalizaci chodu domácnosti i měření spotřeby elektrické energie. Nabídka pokrývá motorizované pohony stínění, instalační relé pod vypínače i univerzální zásuvkové adaptéry.

Chytrá péče o domácí mazlíčky

Kategorie Smart Pet se zaměřuje na dohled, bezpečnost a automatizaci krmení zvířat. Sortiment zahrnuje lokalizační GPS jednotky pro venkovní použití i programovatelné dávkovače stravy a interaktivní doplňky.

Další zajímavé výběry

V produktovém portfoliu se nachází také designové příslušenství pro úpravu modulárních panelů. Patří sem například Nanoleaf Lines Skin Matte Pink 9pcs (-30 %), které umožňuje přizpůsobit vzhled světelných linií barevnému ladění místnosti.

Kompletní nabídku zlevněných produktů, podrobné technické specifikace a aktuální skladovou dostupnost naleznete přímo na webu Alza.cz. Využijte široké nabídky jedničky v online nakupování a vybavte svou domácnost spolehlivými technologiemi od Alza.cz.

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