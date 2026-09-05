Čip A20 Pro pro iPhone 18 Pro má dorazit s šesti jádry CPU. Výraznější změny se čekají u grafiky a AI

iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie
iPhone 18 Pro by podle dostupných informací měl dorazit s čipem A20 Pro, který na první pohled nepřinese dramatické změny v procesorové architektuře. Ta počítá u tohoto modelu s šesti jádry pro CPU, tedy dvou výkonných a čtyř úsporných. Důležitější inovace se mají odehrát jinde. Čip má přejít na 2nm výrobní proces od TSMC, dále by měl obdržet sedmijádrový grafický čip a vyšší propustnost paměti. Právě tyto parametry mohou být zásadní hlavně pro provozování lokálních AI funkcí přímo na zařízení.
Nový čip A20 Pro nabídne lepší grafický výkon a vyšší paměťovou propustnost
Podle informací ze zdroje si čip A20 Pro zachová konfiguraci 2 výkonných a 4 úsporných jader. Ve srovnání s konkurencí, která dnes používá osm nebo i více jader, to sice může působit skromně, nicméně u Applu samotný počet jader tradičně nevypovídá o výsledném výkonu. Firma si navrhuje vlastní čipy, software i operační systém a dokáže tak celý systém optimalizovat pro hladký běh a výkon a na zdánlivě papírově méně výkonném hardwaru. Zatím sice nejsou známy taktovací frekvence ani přesné parametry výkonu, ale už přechod na 2nm technologii by měl přinést další nárůst výkonu a současně lepší energetickou efektivitu.
Zajímavější změnou má projít grafická část. Zatímco čip A19 Pro používá šestijádrové GPU, nový čip A20 Pro má nabídnout jader sedm. Dostupné informace zmiňují také 8MB L2 cache a 96bitové rozhraní pro paměti LPDDR5X. V kombinaci s dalším GPU jádrem by to mohlo znamenat citelně vyšší propustnost paměti.
Ta je důležitá nejen pro hry a grafiku, ale také při práci s velkými jazykovými modely. U lokálně provozované AI totiž nebývá limitem jen samotný výpočetní výkon, ale často právě rychlost, s jakou se data přesouvají mezi pamětí a CPU.
Pokud se tyto specifikace potvrdí, čip A20 Pro bude zjevně navržený i s ohledem na další vývoj Apple Intelligence. Vyšší propustnost paměti a silnější GPU dávají smysl hlavně pro operace, které mají běžet přímo na zařízení bez nutnosti odesílání dat do cloudu. Patří sem například práce s jazykovými modely, generativní funkce nebo pokročilejší zpracování obrazu. Stejný efekt se může projevit také u hraní her, kde grafické jádro navíc a rychlejší propustnost pamětí nabídnou větší rezervu pro náročnější grafický výkon.
Nový čip A20 Pro se očekává především v modelech iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Podle dosavadních spekulací by jej mohl dostat také připravovaný skládací iPhone, také označovaný jako Ultra. Základní iPhone 18 pravděpodobně dostane standardní čip A20. Ten by měl být pravděpodobně vybaven menším počtem grafických jader, menší cache a pravděpodobně nižší kapacitou paměti.
Zdroj: intomobile.com
Komentáře