Bose odhaluje novou dvojici otevřených sluchátek

Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen) | Zdroj: Bose
Bezdrátová sluchátka s otevřenou konstrukcí rostou raketově rychle v oblíbenosti a americká firma Bose na trh posílá rovnou dva nové zástupce. Vrcholný model Ultra Open Earbuds vycházející v druhé generaci tentokrát doprovází ještě druhá verze pro aktivní uživatele. Tento přírůstek nese název Sport Open Earbuds. Obě novinky přinášejí vylepšený zvuk, pohodlnější nošení nebo prodlouženou výdrž baterie.
Prověřené „prémiovky“
U verze Ultra Open Earbuds (2nd Gen) je hlavní změnou oproti první generaci prodloužená výdrž na 9 hodin. Následuje přepracovaný měnič, který stojí za kvalitnějším zvukem a možností vyšší hlasitosti. Samozřejmostí je podpora Snapdragon Sound s kodekem aptX Adaptive, technologie SpeechClarity pro čisté hovory a režim Cinema přibližující zážitek z kina bez rozdílu obsahu.
Nabíjecí pouzdro nemá jen nový tvar, ale nově umožňuje bezdrátové dobíjení. Přitom stále přidává 19,5 hodiny poslechu. Mezi další funkce patří certifikace IPX4, funkce automatické úpravy hlasitosti dle prostředí a Bluetooth 5.4.
Sluchátka Sport Open Earbuds jsou plně přizpůsobena pro každý terén od cvičení až po outdoorové aktivity. Výrobce zvýšil stupeň certifikace (IP54) a přidal fyzická tlačítka na ovládání. Dále upravil jejich konstrukci tak, aby držela pevně za jakékoliv situace bez snížení komfortu.
Samotná výdrž atakuje hranici 7 hodin a dodávané pouzdro přidává 22 hodin poslechu. Výpis výbavy podtrhuje bezdrátové nabíjení u krabičky, funkci Bluetooth 5.4, vícebodové připojení a podpora Google Fast Pair.
V současné době běží až do 1. října předprodej a Sport Open Earbuds pořídíte už od 199 dolarů (tj. cca 4 232 Kč). Model Ultra Open Earbuds (2nd Gen) cení na 299 dolarů (tj. cca 6 359 Kč).
Zdroje: bose.com, bose.com, bose.com, gsmarena.com
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