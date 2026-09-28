Tyto nové pouzdra má Epico na nový iPhone 18 Pro, zkusili jsme nejen je

• 28. 9. 2026#iOS
Tyto nové pouzdra má Epico na nový iPhone 18 Pro, zkusili jsme nejen je

Epico nové kryty a příslušenství na iPhone 18 Pro; zdroj: Dotekománie

Česká značka Epico připravila nové kusy příslušenství pro nový iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Jelikož nový model od Apple testujeme, je ideální čas podívat se na tyto novinky. Do redakce nám dorazily nové kryty různých barev a materiálů, nová nabíječka, krycí skla a také krytka na modul fotoaparátu. Pojďme se na tyto kousky podívat.

Nové kryty Epico

Epico má v nabídce mnoho kousků nejen pro nový iPhone 18 Pro, přesto si pojďme představit, co se k nám dostalo. Začneme krytem HeroMatte Pro Mag+ Case. Ten máme v nových barvách, nám do redakce dorazila světle modrá, která bude skvěle ladit k ledovcově modré. Kryt je částečně průhledný, nabízí hliníková tlačítka a hliníkový rám modulu fotoaparátu.

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Nové kryty Epico; zdroj: Dotekománie

Níže pak můžete vidět tento černý kryt na fialovém iPhone 18 Pro Max. Za mě to vypadá velmi dobře a decentně v této barevné verzi.

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Epico HeroMatte Pro Mag+ Case pro iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Silicone Pro Mag+ Case můžete vidět, jedná se o příjemný silikon. My jej dostali v tmavě fialové barvě, ale k dostání je i v modré, khaki, černé, růžové, světle fialové, titanové a petrolejově modré. Potěší stejně jako u předchozího krytu hliníková tlačítka nebo hliníkový rám modulu fotoaparátu. Cenovka je šest set korun v tomto případě.

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Epico Silicone Pro Mag+ Case pro iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Letošní novinkou je pak také Dot Mag+ Case. Ten můžete vidět níže úplně vpravo. Jedná se v podstatě o průhledný obal z pevného plastu, který má však vyplněný kroužek s čárkou pro MagSafe. Tento kroužek je pak vyplněný buď světle modrou, tmavě fialovou, černou a nebo šedou. Tím jsou zastoupeny všechny barvy letošního iPhone 18 Pro.

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Nové kryty Epico; zdroj: Dotekománie

Pokud hledáte něco více barevného, letos tu máme nový kryt Holographic Hero Mag+ Case. Tento kryt je z pevného plastu a dělá vám takový duhový přechod na zádech. Stále má MagSafe a tlačítko ovládání fotoaparátu jako všechny dnes testované kryty. Níže ho pak můžete vidět na iPhone 18 Pro Max. Cenovka šest set korun.

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Holographic Hero Mag+ Case pro iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Posledním krytem, co se k nám dostal, je nový SolidWoven Pro Mag+ Case z tkaniny. Jedná se tak trochu o obdobu TechWoven od Applu, ale provedení není úplně stejné. Boky tu jsou totiž ze stejného materiálu jako záda. Na TechWoven obalu je totiž rám vyveden z jiného materiálu než záda.

Zde je ale vše jakoby vylisováno z jednoho kusu a materiál tak plynule bez předělu přechází na záda. Tento kryt je dostupný v siensky hnědé, tmavě modré, černé a zelené. Opět pro něj platí to samé jako pro ostatní, máme tu hliníková tlačítka a rámeček a plnou podporu MagSafe. V tomto případě tento kryt vyjde na osm set korun.

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SolidWoven Pro Mag+ Case pro iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Mimo kryty má Epico v nabídce také ochranná skla. Nám bylo poskytnuto také zkušební sklo, které ukazuje rozdíl mezi běžným sklem a antireflexním. Toto sklíčko je nalepené níže na iPhone 18 Pro Max a je krásně vidět, jak se v pravé polovině světlo mnohem více odráží. Za mě je toto výborná věc a jelikož i samotný displej iPhone 18 Pro má základní antireflexní úpravu, už bych nechtěl krycí ochranné sklo bez této vlastnosti. Zde se jedná konkrétně o AntiReflective Glass 3D. Instalace skla už je pak díky aplikátoru snadná. Cenovka 530 korun.

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AntiReflective Glass 3D vs. běžné sklo; zdroj: Dotekománie

Nakonec tu máme jednu novou nabíječku. Jedná se o UltraBoost GaN 65W Retractable, přičemž tato novinka zaujme integrovaným samonavíjecím USB-C kabelem o délce 70 cm. Koncovka se pak navíc magneticky uchytí přímo v těle nabíječky. Mimo to tu máme jeden výstup USB-C a jedno starší USB-A, lze tak nabíjet až tři zařízení najednou.

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Epico UltraBoost GaN 65W Retractable; zdroj: Dotekománie

USB-A vám dá maximálně 22,5 W, zatímco USB-C maximálně 65 W, pokud využijete pouze jeden port. V plném zapojení všech portů dokáže nabíječka dodat 45 W ze samonavíjecího USB-C a na zbytek zbyde po 15 W. Cenovka tohoto adaptéru je v českých obchodech v tuto chvíli 1199 Kč.

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UltraBoost GaN 65W Retractable; zdroj: Dotekománie

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Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

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