Zdroj: Freepik
Ve zkratce:
- Porovnání brokerů znamená zvážit požadavky na vklad, nabídku produktů a kvalitu platformy vedle sebe
- XTB vede tento žebříček díky širokému přístupu k finančním nástrojům a integrovaným nástrojům pro řízení rizik
- Ostatní možnosti vyhovují užším potřebám, jako je dlouhodobé investování do ETF nebo automatizace pro začátečníky
- Správná volba závisí na stylu obchodování, rozpočtu a požadované komplexnosti platformy
Otevření účtu pro obchodování s devizami nebo CFD v České republice znamená porovnání velmi odlišných poplatkových struktur, nabídek produktů a platforem. XTB vyniká jako celkově nejlepší volba, která kombinuje široký přístup k finančním nástrojům s integrovanými nástroji pro řízení rizik. Tento průvodce hodnotí pět nejlepších brokerů poskytujících služby českým obchodníkům z hlediska cen, platforem a funkcí účtů. Je určen pro retailové investory a aktivní obchodníky, kteří se rozhodují, kde si letos otevřít účet.
Důležité upozornění: Obchodování s devizami a CFD zahrnuje pákový efekt a nese vysoké riziko rychlé ztráty peněz.
Jak jsme sestavili tento žebříček
Při sestavování tohoto žebříčku jsme otestovali 5 předních forexových a CFD brokerů dostupných pro české obchodníky a každého z nich jsme vyhodnotili podle regulačních standardů, nákladů a standardů platformy, které jsou pro retailové investory nejdůležitější. Posuzovali jsme regulační ochranu, minimální vklady, strukturu poplatků a šířku nabídky produktů v oblasti CFD, reálných akcií, ETF a forexu, spolu s použitelností platformy a dostupností demo účtu.
Naše hodnocení upřednostňovalo:
- Regulační ochranu a bezpečnost prostředků v rámci předpisů EU
- Minimální vklad a celkovou strukturu nákladů
- Šíři obchodovatelných nástrojů a měn účtů
- Kvalitu platformy, mobilní přístup a dostupnost demo účtu
- Vhodnost konkrétně pro obchodníky se sídlem v České republice
5 nejlepších platforem pro obchodování s devizami a CFD [2026]
Abychom lépe pochopili, jak si tyto platformy stojí v porovnání, přinášíme zde přehled vkladů, nabídek a platforem u všech pěti brokerů.
|#
|Společnost
|Min. vklad
|Hlavní nabídka
|Platforma
|Klíčová funkce
|1
|XTB
|0 €
|12 500+ nástrojů napříč akciemi, ETF, CFD a kryptem
|xStation 5
|Mikroloty od 0,01 lotu
|2
|DEGIRO
|0 €
|Akcie, fondy, ETF, futures, dluhopisy, warranty
|Sjednocená webová a mobilní aplikace
|ETF Core Selection s fixním poplatkem 1 €
|3
|Plus500
|100 €
|CFD a reálné akcie přes Plus500 Invest
|Vlastní platforma WebTrader
|Vestavěná analytika Insight+
|4
|Trading 212
|10 €
|Reálné akcie, ETF, forex, CFD, krypto
|Webová aplikace s grafy TradingView
|Automatické investování Pies a AutoInvest
|5
|eToro
|50 $
|ETF, akcie, CFD, reálné vlastnictví krypta
|Sjednocená webová a mobilní aplikace s ProCharts
|Sociální obchodování CopyTrader
1. XTB
XTB je přední platforma pro obchodování s devizami a CFD pro retailové investory v České republice, která se vyznačuje přístupem k více než 12 500 finančním nástrojům prostřednictvím své vlastní platformy xStation 5. Společnost XTB, založená v roce 2002 a obsluhující více než 2,5 milionu investorů po celém světě, kombinuje akcie, ETF, devizy, indexy, komodity a CFD na kryptoměny v rámci jediného účtu.
Díky integrované ochraně před záporným zůstatkem, nástrojům pro příkazy Stop Loss a Take Profit a velikosti mikro lotů od 0,01 lotu mají obchodníci přesnou kontrolu nad rizikem, a to spolu s bezpečným přihlášením pomocí dvoufaktorové autentizace (2FA) a zákaznickou podporou v českém jazyce. Díky kombinaci těchto předností je XTB již nyní považována za jednoho z nejlepších brokerů pro obchodování s devizami a CFD pro české obchodníky v roce 2026.
LinkedIn: linkedin.com/company/xtb
Min. vklad: K otevření živého obchodního účtu není vyžadován žádný minimální vklad na účet
Výhody:
- Bezplatné obchodování s akciemi v některých zemích
- Přizpůsobitelná obchodní platforma
- Nízké forexové spready
- Žádný minimální vklad na účet
- Cenné vzdělávací materiály
- Regulační orgány nejvyšší úrovně
- Ochrana před záporným zůstatkem
- Mikroloty pro přesnou kontrolu rizika
- Zákaznická podpora 24/5
Nevýhody:
- Účtuje se poplatek za nečinnost
Vhodné pro: České a středoevropské retailové investory, kteří chtějí široký přístup k finančním nástrojům s pákovým obchodováním CFD a integrovanými nástroji pro řízení rizik.
2. DEGIRO
DEGIRO je makléřská společnost se sídlem v Nizozemsku, která působí jako nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG a na českém trhu nabízí akcie, fondy, ETF, futures, dluhopisy a opční certifikáty, nikoli však obchodování s devizami nebo kryptoměnami. Platforma poskytuje lokalizované české webové stránky s podporou českého jazyka a účty vedené v CZK. Prostředky klientů jsou chráněny v rámci německého systému odškodnění investorů, který pokrývá 90 % až do výše 20 000 €, a hotovost je chráněna až do výše 100 000 € v rámci německého systému pojištění vkladů. Její služba „ETF Core Selection“ poskytuje přístup k více než 1 000 produktům na platformě Tradegate prostřednictvím jediné sjednocené webové a mobilní platformy s plnou funkční rovnocenností obou verzí.
LinkedIn: linkedin.com/company/degiro-b-v-/
Min. vklad: K otevření živého obchodního účtu není vyžadován žádný minimální vklad na účet
Výhody:
- ETF Core Selection s paušálním manipulačním poplatkem 1 € a bez poplatku za připojení
- Uživatelsky přívětivá webová a mobilní aplikace
- Široká škála investičních možností
- Nízká celková provizní struktura
- Žádné poplatky za otevření účtu, nečinnost ani výběr prostředků
Nevýhody:
- Poplatek za směnu měny ve výši 0,25 %
- Roční poplatek za připojení ve výši 2,50 € za každou burzu, na které se investuje
- Nenabízí obchodování na devizovém trhu ani CFD
- Žádné úroky z hotovostních zůstatků
Nejvhodnější pro: Dlouhodobé investování typu „koupit a držet“ pro české investory, kteří chtějí přístup k nízkonákladovým ETF a akciím s účty vedenými v Kč.
3. Plus500
Plus500 je poskytovatel se sídlem v Londýně, kótovaný na Londýnské burze, který nabízí CFD na indexy, devizy, komodity, kryptoměny, akcie a opce, a zároveň skutečné vlastnictví akcií prostřednictvím samostatné specializované investiční divize. Platforma je dostupná ve více než 50 zemích a zahrnuje demo účet, 16 dostupných měn účtu a integrovaný analytický nástroj Insight+. Ochrana před záporným zůstatkem se vztahuje na retailové klienty z EU na základě jednotlivých účtů a společnost provozuje samostatnou platformu založenou na T4 pro své obchodování s americkými futures. Její produktová nabídka zahrnuje více než 2 800 nástrojů v oblasti CFD, skutečných akcií, futures a opcí na futures.
LinkedIn: linkedin.com/company/plus500-official-page
Min. vklad: 100 €
Výhody:
- Přístupná a responzivní platforma
- Nízké spready
- Žádné provize za obchodování
- Demo účet
- Regulační orgány nejvyšší úrovně
Nevýhody:
- Žádná nabídka ETF
- Poplatek za nečinnost (10 $/měsíc po 3 měsících bez přihlášení)
- Vysoké poplatky za financování přes noc
- Velmi omezená nabídka výzkumu a vzdělávání
Vhodné pro: Začínající až mírně pokročilé obchodníky s CFD, kteří hledají jednoduchou platformu přizpůsobenou pro mobilní zařízení.
4. Trading 212
Trading 212 je broker se sídlem v Londýně, který nabízí skutečné akcie, ETF, forex a CFD na akcie, kryptoměny, indexy a ETF, spolu s frakčními akciemi a skutečnou nabídkou kryptoměn, 212 Crypto, spuštěnou v březnu 2026 v rámci MiCA. Platforma nabízí funkce Pies a AutoInvest pro automatické přerozdělování portfolia, spolu se třemi samostatnými podplatformami pro obchodování s investicemi, CFD a kryptoměnami. Prostředky klientů jsou chráněny až do výše 20 000 € v rámci kyperského Fondu pro odškodnění investorů a přepracovaná webová aplikace využívá grafický engine TradingView. Broker uvádí více než 5 milionů aktivních účtů a klientská aktiva v hodnotě přesahující 30 miliard €.
LinkedIn: linkedin.com/company/trading212
Min. vklad: 10 €
Výhody:
- Obchodování s reálnými akciemi, ETF a kryptoměnami bez provizí
- Funkce AutoInvest a Pies
- Rychlý a snadný proces otevření účtu
- Demo účet
- Vysoký úrok z neinvestovaných peněžních prostředků
Nevýhody:
- Omezené portfolio produktů (žádné opce, dluhopisy, podílový fondy ani futures)
- Žádné relevantní nástroje pro fundamentální analýzu
- Poplatky za devizové transakce ve výši 0,15 %
Nejvhodnější pro: Začínající investory, kteří chtějí investovat bez provizí s využitím nástrojů pro automatizované spravování portfolia.
5. eToro
eToro je broker se sídlem v Izraeli, registrovaný na Britských Panenských ostrovech, který nabízí ETF, akcie a CFD na komodity, devizy a kryptoměny, spolu s reálným vlastnictvím kryptoměn prostřednictvím své entity CASP registrované u CySEC. Platforma je postavena na funkci sociálního obchodování CopyTrader a nástroji Smart Portfolios a do konce roku 2025 dosáhla přibližně 3,81 milionu financovaných účtů v 75 zemích. Společnost vstoupila na burzu NASDAQ v květnu 2025 a evropští uživatelé mohou mít účty v EUR, USD nebo GBP. Její sjednocená webová a mobilní platforma zahrnuje nástroj ProCharts pro technickou analýzu.
LinkedIn: linkedin.com/company/etoro
Min. vklad: 50 $ (liší se podle země)
Výhody:
- Nízké poplatky za obchodování s akciemi (od 0 $ za obchod)
- ETF bez provize (platí další poplatky)
- Sociální obchodování a další inovativní produkty
- Moderní a snadno použitelné rozhraní
- Špičkové regulační orgány
Nevýhody:
- Omezené zveřejněné finanční informace
- Uplatňují se poplatky za výběr a nečinnost
- Poplatky za spread, overnight, nečinnost a převod měny jsou vyšší než průměr
- Nenabízí dluhopisy, futures ani opce
Nejvhodnější pro: Začátečníky se zájmem o sociální/kopírovací obchodování a investování do ETF bez provizí.
Závěr
XTB vyniká jako nejlepší platforma pro obchodování s devizami a CFD pro české investory v roce 2026, kombinující široký přístup na trh se silnými nástroji pro řízení rizik a bez minimálního vkladu. Díky více než 12 500 nástrojům, možnosti obchodování s mikro loty a ochraně před záporným zůstatkem poskytuje obchodníkům přesnou kontrolu, kterou za stejnou cenu nabízí jen málo konkurentů.
Často kladené otázky
Jaká je nejlepší platforma pro obchodování s devizami a CFD pro české obchodníky v roce 2026?
XTB je nejlépe hodnocenou volbou, která nabízí přístup k více než 12 500 finančním nástrojům bez minimálního vkladu a s integrovanými nástroji pro řízení rizik vhodnými jak pro začátečníky, tak pro aktivní obchodníky.
Potřebuji k zahájení obchodování na forexu nebo s CFD vysoký vklad?
Ne, někteří makléři nevyžadují žádný minimální vklad, zatímco u jiných se pohybuje v rozmezí od přibližně 10 € do 50 $ v závislosti na poskytovateli.
Jaký je rozdíl mezi obchodováním s CFD a vlastnictvím skutečných akcií?
CFD umožňují obchodníkům spekulovat na pohyb cen, aniž by vlastnili podkladové aktivum, zatímco skutečné vlastnictví akcií zahrnuje držení skutečných akcií nebo ETF, což má vliv na daňové zacházení a dlouhodobou investiční strategii.
Jsou platformy pro obchodování s devizami a CFD v České republice regulovány?
Ano, platformy poskytující služby českým obchodníkům fungují v rámci regulačních rámců EU, které vyžadují ochranu před záporným zůstatkem, oddělené klientské prostředky a krytí odškodnění investorů.
Komentáře