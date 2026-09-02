iPhone 17 Pro jen za 649 Kč měsíčně se teď vyplatí doslova každému

Chcete mít v kapse každé dva roky nejnovější iPhone za tu nejlepší cenu? Teď máte šanci. Mobil Pohotovost přichází s nabídkou, která tu ještě nebyla – nejnovější iPhone 17 Pro přináší v rámci své služby pronájmu dočasně jen za 649 Kč měsíčně. Za dva roky vás tak telefon vyjde na necelou polovinu běžné ceny. Poté ho jednoduše vrátíte a přejdete na nejnovější model.
Nejlepší iPhone za polovinu ceny
iPhone 17 Pro nebyl dosud výhodnější. Ačkoliv jde o pronájem a telefon po dvou letech vrátíte, stále jde o jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu. Zkuste si to spočítat. Běžná prodejní cena iPhonu 17 Pro se pohybuje na částce 32 990 Kč. Při aktuální ceně pronájmu za 649 Kč zaplatíte za dva roky používání jen 15 576 Kč – tedy pouze to, o co telefon skutečně ztratí na hodnotě. Získáte tak ten nejlepší telefon na trhu za méně než polovinu jeho běžné ceny.
Nulové starosti se servisem i následným prodejem
Finanční úsporou to však nekončí. Po celou dobu pronájmu je telefon plně krytý zárukou. Kdyby náhodou došlo k nečekané závadě, v rámci servisu vám Mobil Pohotovost zcela zdarma zapůjčí náhradní iPhone, takže nezůstanete bez telefonu.
Odpadá vám také veškerý stres s tím, co s telefonem uděláte za dva roky, až pronájem skončí. Jakmile dvouleté období uplyne, zařízení zkrátka vrátíte a můžete okamžitě přejít na nejnovější generaci iPhonu. Pronájem také ideální volbou pro živnostníky, pro které je pronájem daňově uznatelným nákladem s možností plného odpočtu DPH.
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