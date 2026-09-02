HMD dokončuje přírůstek Asha 305 v provedení Pro

HMD Asha 305 Pro | Zdroj: @smashx_60
Červencový model Asha 305 od společnosti HMD si vyslouží pár užitečných vylepšení, která budou stát za chystanou mobilní novinkou s přídomkem Pro. Výrobce nedokázal zařízení uhlídat před širokou veřejností, kam se dostaly fotografie telefonu a klíčové prvky výbavy. V každém případě z pohledu specifikací půjde stále o zástupce ze základní třídy.
Lepší základ
U připravovaného přírůstku Asha 305 Pro se v přední části ukáže 5palcový Fluid LCD displej s FWVGA rozlišením. Výrazný rámeček nahoře zabere základní 2MPx kamerka s přisvětlovací LED diodou. Hardwarovou stránku má zastupovat čipová sada T137 od firmy Unisoc, kterou napárují k 2GB operační paměti RAM.
Uživatelská data pobere 32GB interní úložiště. Záda ponesou hlavní 5MPx objektiv fotoaparátu s LED bleskem a bateriový článek o velikosti 2 500 mAh, který bude uživatelsky vyměnitelný. Softwarovou část si vezme na starost méně známá platforma Pulse OS. Mezi ostatní výbavové prvky můžeme ještě zařadit 3,5mm audio jack a certifikaci odolnosti IP52.
Prodejci mají nabízet pouze dvě barevné varianty (černou, růžovou). Nakonec pokud verzi Pro srovnáme se základním provedením, tak firma přidala vnitřní paměť, zvýšila odolnost, vylepšila hlavní fotoaparát a přidala navíc jeden blesk. Dostupnost a prodejní cenu zjistíme během následujících týdnů, kdy by mělo dojít k oficiálním oznámení.
Zdroje: x.com, gsmarena.com
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