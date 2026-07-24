Google Mapy v Android Auto vrací ukazatel aktuální rychlosti

Zdroj: Jiří Bartál
Android Auto sice dostává poměrně pravidelně aktualizace, ale samotné funkce se objevují nezávisle na nich, jelikož je Google postupně aktivuje skrze své servery. Aktuálně asi chystá takový menší návrat jedné z funkcí u Google Map pro Android Auto.
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Rychloměr
Samotná navigace Google Mapy v Android Auto už delší dobu zobrazuje rychlostní limity, pakliže jsou dostupné. Sice byla funkce chvíli nedostupná, ale dnes je poměrně standardní. Před dvěma lety zavedl ale i zobrazování aktuální rychlosti u CarPlay a pamatuji si, že nějakou chvíli byla funkce dostupná i v Android Auto, ale to se pak změnilo.
Ukazuje se, že se začíná pomalinku vracet zobrazování aktuální rychlosti, přičemž bude zobrazena hned vedle maximální povolené rychlosti. Ukázku můžete vidět níže. Hned na první pohled ale mohou někteří říci, že se jedná o zbytečnost, když auto samotné zobrazuje dostatečně zřetelně aktuální rychlost, ale jak je známo, schválně se nezobrazuje přesně v rámci auta.
I tak zobrazení aktuální rychlosti v Android Auto je jen orientační údaj vypočítaný z dat mimo systém auta. Může se ale mnohým hodit. Otázkou je, jak rychle Google novinku rozšíří mezi všechny uživatele.
Zdroje: 9to5google.com, reddit.com
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