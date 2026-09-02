Recept na levnější mobilní data: Jak funguje stálá nabídka bez úvazků a vyjednávání

Tuzemský trh s mobilními službami dlouhodobě čelí kritice za vysoké základní ceníky a nutnost složitého vyjednávání o individuálních slevách. Spotřebitelé jsou často nuceni kontaktovat retenční oddělení stávajících operátorů, aby dosáhli na přijatelné podmínky pro běžný provoz. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. nabízí řešení v podobě trvalé veřejné nabídky, která eliminuje nutnost individuálního handrkování a zpřístupňuje konkurenceschopné ceny přímo bez smluvních pastí.
Individuální tarify s neomezeným voláním i SMS
Základní portfolio služeb rozděluje nabídku do tří úrovní podle objemu dat. Všechny balíčky v sobě automaticky zahrnují plně neomezené volání i neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí:
- Základní tarif s 5 GB dat
- Vhodný pro uživatele preferující spolehlivé hlasové služby a nenáročnou online komunikaci.
- Měsíční poplatek činí 395 Kč.
- Střední tarif s 12 GB dat
- Vyvážená varianta pro pravidelné prohlížení webu, sociální sítě a navigaci.
- Měsíční poplatek činí 475 Kč.
- Plně neomezený tarif
- Kompletní datová volnost bez sledování limitů pro náročné uživatele.
- Měsíční poplatek činí 496 Kč.
Mechanismus skupinových slev: Neomezená data od 392 Kč
Zatímco ceny pro jedno číslo představují dostupný standard, nejvýraznější finanční úspory dosahují zákazníci při sloučení více SIM karet pod jeden účet. Systém množstevních slev pro neomezený tarif (volání, SMS i data) automaticky snižuje jednotkovou cenu s každou další přidanou kartou:
- 2x SIM karta: 475 Kč měsíčně za kartu
- 3x SIM karta: 447 Kč měsíčně za kartu
- 4x SIM karta: 420 Kč měsíčně za kartu
- 5x SIM karta: 419 Kč měsíčně za kartu
- 6x SIM karta: 392 Kč měsíčně za kartu
Tento model představuje transparentní alternativu k firemním smlouvám, dostupnou pro rodiny, přátele i menší pracovní kolektivy bez nutnosti schvalování ze strany obchodních zástupců.
Podmínky přechodu a doplňkové výhody
Kromě příznivých cen je kladen důraz na jednoduchost administrace a svobodu zákazníka:
- Zcela bez závazků: Smlouvy neobsahují žádné časové úvazky na 12 či 24 měsíců; služby lze kdykoliv změnit či bez sankcí ukončit.
- Bezplatná portace čísla: Přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného operátora je zajištěno plně zdarma.
- Samostatnost služeb: Mobilní tarify lze aktivovat samostatně bez vazby na pevný internet či televizní tarify.
- Doplňkový bonus: Možnost aktivace služby NejPřipojení TV na půl roku za 1 Kč měsíčně.
Kompletní přehled stálé nabídky, kalkulačku množstevních slev a formulář pro nezávaznou objednávku naleznete na webu NejPřipojení.cz.
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